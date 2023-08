Andy Vázquez muestra su cambio físico en los últimos siete años: "Bendito aire acondicionado"

El popular actor cubano Andy Vázquez compartió en redes un collage de dos fotos, que muestra el cambio que ha experimentado desde 2016 hasta este 2023.

"Bendito aire acondicionado", comentó a la comparativa en clara alusión a lo bien que se conserva, algo con lo que sus seguidores no pueden estar más de acuerdo.

"Un cambio grande de pulóver a camisa"; "Pienso que estás igual… no te pasan los años, lo que sí no creo que cambias es tu esencia de lo buen ser humano que eres … miles de bendiciones para ti"; "Los años no pasan por ti o qué? Publica la receta"; "Más bonito ahora. Bendiciones"; "El olor a yuma porque estás igualito"; "Eso fue el mismo día, no invente más"; "Es el Vin Diesel cubano!", se lee entre las reacciones que provocó su post, compartido este jueves en su cuenta en Instagram.

"Ay par favar. Estás igualito", le comentó la también actriz Rachel Cruz.

Andy Vázquez llegó Miami a finales de 2019 poco después de haber sido separado del programa Vivir del Cuento y expulsado de la Televisión cubana por las críticas de su personaje Facundo Correcto.

Unos meses después, a punto de cumplir sus primer año fuera de Cuba, celebró su decisión y el nuevo camino que se estaba labrando.

"Pronto cumplo un año en éste gran país. Gracias a Dios, a la vida, mi madre, mi esposa, mis hijos, la familia, los amigos, mis nuevos compañeros de trabajo por este nuevo comenzar, a Iván Herrera, Luis Castro, Carlucho, es solo el principio de muchos sueños por cumplir que muy pronto comenzaré a trabajar en ellos. Agradecido también a mis compañeros de trabajo y a todo el público cubano donde quiera que esté. Hoy solo puedo dar gracias, gracias, gracias", dijo junto a una foto en la que posaba recostado a un auto rojo.

En agosto de 2021, la dicha ya fue completa al lograr reunirse en Miami con su mujer y su hija.

“¡Se acabó la soledad! Bienvenidas mis amores”, dijo en esa ocasión.