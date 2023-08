Danel Castro: “Había que ser digno y me quedé en Cuba”

Danel Castro, veterano pelotero de Las Tunas con casi treinta temporadas a la espalda, está a las puertas de volver a coronarse monarca nacional. Su calidad se hace sentir en el playoff decisivo ante Industriales, pero a los 47 años es inevitable que el retiro se le aproxime a todo gas. Está cerca la hora de poner punto final a una carrera donde no faltaron ofertas para jugar en el profesionalismo.

Así se lo confesó el toletero a Play-Off Magazine hace algún tiempo. A la pregunta de si en su etapa de esplendor le habían ofrecido quedarse fuera del país, Danel contestó “miles de veces”, y reveló que le habían ofrecido 24 millones de dólares.

“Pero eran tiempos cuando había que ser digno y me quedé en Cuba. Así lo necesitaba y quería el Comandante en Jefe, y yo soy fidelista”, sentenció.

Dueño del récord de hits de la pelota cubana, en esa misma entrevista admitió que le hubiera gustado “jugar en otras ligas, en las mejores del mundo, pero había que estar aquí y sigo aquí”.

Acerca de si tiene pensado buscar algún contrato en el exterior una vez que cuelgue los spikes, el natural de Manatí sostuvo entonces que “no va a poder ser porque si me voy a cualquier liga me quitan el estipendio. Algo que, creo, es un error fatal. Si al final es algo que yo me gané con mi esfuerzo y me retiro porque no soy ya del interés de nadie en Cuba, ¿por qué tengo que renunciar a mi estímulo? Tú puedes ponerle condiciones a quienes son de tu interés en el equipo nacional, pero si me consigo un contrato por mi cuenta por 3 o 4 meses, ¿por qué me vas a quitar lo mío?”.