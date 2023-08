Imaray Ulloa lanza provocativa petición posando con atrevido bañador nude

La actriz e influencer cubana Imaray Ulloa ha vuelto a hacer de las suyas en redes sociales.

Con su habitual fórmula de posado sexy más frase incendiaria volvió a ganarse los elogios, comentarios y decenas de miles de likes de sus fans.

"Me olvidé cómo besabas, ven a recordármelo", escribió hace unas horas junto a una imagen en la que con un bañador nude de pronunciado escote y abertura que deja ver parte de su abdomen y ombligo.

El posado lo adereza con un gesto de beso en los labios. Gafas y gorra complementan su look.

"Tanta belleza"; "No me vengan con que nadie hizo zoom...... No me mientan más!!!"; "Demasiado bella, así sin nada que ocultar, con tanta belleza"; "Top model"; "Creo, creo, creo que te estás poniendo más bella cada día"; "Ahí voy a ayudarte a recordar bebé"; "Perfecto hermoso cuerpo mujer", le comentaron algunos.

"Hermosa, bella., única en su especie, glamour único, cuerpo de una diosa"; "Imaray esto es prohibido, tú paras corazones y no hay suficiente defibrillator para arrancar corazones"; "Enséñame el camino por recorrer, no importa la distancia si el galardón es seguro"; "Sigo insistiendo, esta mujer está enterita", reaccionaron otros.

Unos días antes, Imaray desató lluvias de piropos de sus fans al posar con diminuto bikini negro desde el parque acuático de Volcano Bay en Orlando.