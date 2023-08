La Diosa enseña su peor look y se muere de la risa con el chucho de sus seguidores

Lucir bien es siempre algo que se espera de los artistas, pero ¿qué pasa cuando tienes el tiempo en tu contra y estás a punto de perder un avión? La Diosa tiene la respuesta a esta pregunta, porque en el apuro escogió el peor de los looks y el chucho de sus seguidores no se hizo esperar.

Después de casi perder un vuelo a Houston, donde se presentará este fin de semana, la cantante compartió una foto desde el aeropuerto, pero nunca se imaginó lo que caería encima.

Una playera con un oso al frente, un pantalón que parece de parchos de colores, un pañuelo en la cabeza para conservar su peinado para el concierto y unos lentes amarillo chillón completaron el desacertado outfit que la cantante escogió para viajar.

Más de 300 comentarios le hicieron sus seguidores, la mayoría de ellos criticando su elección, pero fue tan grande el chucho que le dieron y lo ocurrente que fueron los comentarios, que la intérprete de “Me dio la gana” terminó atacada de la risa.

“En tu anuncio del concierto en Flamingo, bien bonita decente, ahora esta foto que pareces que eres el señor del catering del backstage”; “Mami sabes que soy tu fans número uno, pero qué es esa facha que traes. De pana que no es hate pero esa es la peor facha y foto que he visto de ti”; “Esta señora la sacaron de su hábitat y se ha descontrolado totalmente”; “Diosa pa´ qué circo vas pa´ sacar las entradas”, le escribieron algunos.

Otros no pudieron evitar decirle cosas bastante fuertes sobre su look y hasta su estilista cogió lo suyo: “Ni Judas se atrevió a tanto to much ya”; “Si se quita el turbante saldrá Voldemort”; “Omg yo ni te conocía, que es ese disfraz mi Diosa. No me gusta por Dios, Yohelito tiene que parar de vestirte así”; “Parece la Cintumbare en versión blanca”; “Idéntica al oso que tiene en el pullover”; “Otaola aconseja a tu ahijada mi hermano ese Yoel está acabando con ella”; “Por Dios, parece una carroza hecha de los recortes de retrasos de tela y esas gafas están para bucear”.

Fue tanto lo que le dijeron a la artista que no pudo evitar hacer una directa, pero por suerte en esta ocasión no salió con malas formas sino muerta de la risa por los comentarios.

La Diosa reconoció que en el apuro por no perder el vuelo hizo la peor de las elecciones, pero que solo se dio cuenta de su facha cuando justamente vio la foto.