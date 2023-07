La Diosa explota por continuas críticas: "No se puede ser buena"

La popular cantante cubana La Diosa explotó en sus redes sociales contra varias influencers de la isla, a las que acusa de intentar destruir su carrera.

En un video subido a sus Instagram, la artista dijo que las influencers han estado ganando dinero a costa de las críticas a quienes sí han hecho acciones contra la dictadura en la isla: "No se puede ser buena", lamentó.

Al respecto, la intérprete de "La papaya de 40 libras" dijo que es inmoral conectarse a un canal y destruir a una mujer que sí hizo por la libertad de Cuba.

Se refirió al último programa del canal Juntas y Revueltas, de Ana Olema y Liu Santiesteban, donde las mujeres analizan los últimos encontronazos de La Diosa con las influencers La Damoski y Jessy World.

En su programa de este miércoles, las activistas dijeron que apoyan la carrera de La Diosa, consideraron que es una gran artista, pero criticaron que ha caído en provocaciones por falta de inteligencia emocional. También le aclararon que "está bien recoger firmas para deportar a los comunistas", y recordaron que "incluso se hizo con Gente de Zona y se le suspendió un concierto" hace varios años.

La artista olvidó su promesa de proyectarse sin decir frases obscenas, y tituló su publicación "Es el bollo, aquí va a arder Troyaaaaaa".

En esta dijo que las influencers han estado ganando dinero y que "yo soy la única que ha hecho por la libertad de Cuba sin cobrar un peso".

Por último, invitó a Santiesteban, a Ana Olema, a Jessy World y a La Damosky a su canal de Youtube para que le pregunten sobre sus incertidumbres "en su cara".

"Ustedes tienen que respetar la decisión de los demás. En este país no quieren que nadie levante", subrayó.

Varios de sus seguidores manifestaron su apoyo a La Diosa pero le dijeron que no se tomara como algo personal la opinión de los demás. "No tiene porque afectarte amor. De eso se trata vivir en un país libre. Esto no es Cuba, es solo su OPINIÓN. No te lo tomes personal mi vida", dijo uno.

En junio la artista mostró en redes su lado más sarcástico y divertido al celebrar "un mes sin decir malas palabras". Ahora dijo que se expresaría como quisiera, y a modo de desahogo mencionó varias de un tirón.

Recientemente la cantante tuvo un enfrentamiento con el reguetonero cubano Yordy DK, quien sacó nuevamente a relucir el momento en que la artista usó una camisa de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol.

La intérprete de “Me dio la gana” replicó en su Instagram un video de Papel Encara con las declaraciones del exponente del género urbano y detrás su contundente respuesta: "Mira este tu niño yo no me puse la bandera de Estados Unidos porque me creo americana, yo me puse la bandera de Estados Unidos porque este es el país que a mí me recibió cuando el gobierno de Cuba me llevó hasta el paradero hasta atrás. Todos los que estaban jugando ninguno me representa", contestó la artista sin dejar margen a las dudas.