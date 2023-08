Residuos de petróleo inundan cosechas de campesino cubano en Guantánamo

Los residuos de petróleo inundan la finca donde trabaja un campesino cubano de Guantánamo, según trascendió en la prensa oficialista.

Raidel Hernández del Toro, de 26 años, socio de la Cooperativa de Crédito y Servicios (CCS) Lino de las Mercedes Álvarez, ubicada en el kilómetro 2 de la carretera a Santa María, ha visto afectadas las cosechas por la contaminación de la tierra por hidrocarburos expulsados por la Empresa de Mantenimiento y Generación con Grupos Electrógenos de Fuel Oil (EMGEF), dijo al diario local Venceremos.

El joven, graduado de Electrónica, pero dedicado al trabajo agrícola, refirió que "a cualquiera se le quitan las ganas, porque te causan daños y todo se queda en el aire, en el vamos a hacer, y es mentira".

“Mire, el día 26 de octubre del año pasado, fue la primera afectación. Tenía sembrados, además de frutabomba, col, ají y boniato. En un momento en que estaba lloviendo mucho, soltaron los residuos allá en los grupos electrógenos, se desbordó la zanja que ellos hicieron y pasa por un lateral completo de nuestra finca, y acabó. Y eso se repitió hace poco”, explicó.

Aunque realizó la queja en la empresa y fueron a la finca a inspeccionar, prometieron resarcir el daño, que se calcula en unos 154,000 pesos, y solucionar el problema que lo origina, pero nunca más se pronunciaron al respecto.

“A los 15 días de notificarle el hecho, que de igual impacto ya había ocurrido antes, volvimos porque no se habían pronunciado en ningún sentido. La posición en esa oportunidad fue diferente: un no rotundo. Dijo que la finca estaba en el lugar equivocado y que no tenían nada que ver con eso. Y tal como piensan, así han actuado, como si no tuvieran responsabilidad alguna”, denunció.

Cercanos a las cosechas abundan los registros repletos de un "residuo oscurísimo, viscoso y con el penetrante olor del petróleo".

Según el joven, el área de varios metros de la cerca perimetral de la finca y sus alrededores están completamente devastados pues, además, se han producido incendios por el derrame de petróleo y se contamina al agua del río, donde han muertos decenas de aves por beberla.

Claudiet Brizuela Brooks, directora de la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental en Guantánamo, informó que “en los meses de marzo y junio del presente año, a la Empresa de Grupos Electrógenos Guantánamo 1, se le aplicaron dos contravenciones, con un monto total de 20 mil pesos por contaminación ambiental, a causa de derrames de fuel oil”, pero todo permanece en las mismas condiciones.