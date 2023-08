Baby Lores agradece el apoyo a su bachata con La Diosa

Baby Lores envió un mensaje a sus fans por la buena acogida que están dando a su colaboración con La Diosa.

La romántica bachata titulada "Para toda la vida" aterrizó el pasado 4 de agosto junto a un videoclip en el que ambos intérpretes derrochan complicidad.

"Gracias a todo nuestro maravilloso público de todas partes del mundo por el apoyo y los comentarios tan positivos sobre este tema y este hermoso video", dijo Lores al celebrar que la canción llegase a las 100 mil views en su primera semana de lanzada.

"Me encanta este tema les quedo super ... espero se que vamos por más. Felicidades y Bendiciones"; "Que bella canción,me gusta ese género"; "¡Qué temazo"; "Creo que lo mejor que han hecho, la verdad, está Divino, el tema completo con video y todo, hagan la versión en otro idioma, para que personas de otras lenguas la puedan entender"; "Muchas felicidades por estar cocinando con baby lores lindos temas te mereces lo mejor bendiciones"; "Me encanta este tema les quedo super ... espero se que vamos por más. Felicidades y Bendiciones"; "Fascinada con esta canción bellísima"; "Dios no me canso de oírla la amo", reaccionaron sus seguidores en los comentarios.

Al momento de esta nota el vídeo oficial de la bachata de Baby Lores y La Diosa ya había superado las 15 mil reproducciones en Youtube.

La Diosa, por su parte, dio este fin de semana un concierto en el Flamingo de Miami, tras lo cual agradeció a su público por confiar en ella y no dejarla nunca.