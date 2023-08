La Diosa a su público tras concierto en Miami: "Gracias por confiar en mí, por no dejarme nunca"

Tras haber vivido una nueva noche para el recuerdo con su público, La Diosa agradeció a todos los que la arroparon en su concierto este sábado en Miami.

"Gracias a toda esa gente bella que disfrutó de lo lindo. Gracias por confiar en mí, por no dejarme nunca los amo. Gracias Flamingo por abrirme las puertas de ese bello lugar. Dios los bendiga a todos", escribió junto a un vídeo del momento en que cantó "Por debajo del agua", su primer estreno tras mudarse a Miami, que ya tiene más de 2 millones de views en Youtube.

Antes de esta publicación, La Diosa había compartido otros dos emotivos momentos de ese día en el Flamingo Theater Bar de Miami: uno con una cubana que subió al escenario, y otro de los minutos antes de salir, con su hija Reychel, quien le deseó la más tierna de las buenas suertes.

En las redes, sus fans la colmaron de mensajes de cariño, apoyo y felicitaciones y no pocos piropos por el vestido que eligió.

"Gozo tus triunfos como si fueran míos, felicidades, sigue enfocada"; "Un vestido bello, el lugar a full y tú hermosa, esa es la actitud siempre.Tú eres grande Diosa, bendiciones."; "Hermosa diosa miles de bendiciones"; "Me encanta tu look en vestidos, luces empoderada, femenina, bella. Besotes "; "Éxitos. Qué bonito, la tenéis con ustedes ahí en vivo. Un talentazo. A ver España para cuándo"; "Todos disfrutando"; "Estelarísimo concierto , como siempre , me encantó y tu vestuario tan hermoso como el vestido rojo, solo que el de Barbie con el pelo te queda super", se lee entre las reacciones.

Su último estreno, la bachata con Baby Lores titulada "Para toda la vida", ya rebasó los 100 mil views en Youtube a menos de dos semanas de su estreno.