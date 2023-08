Orlando Fundichely escapa del día a día de Miami para recargar baterías

El querido actor cubano Orlando Fundichely compartió con sus seguidores una imagen de su escapada de relax a un destino de playa.

Hasta Punta Cana, para relajarse y disfrutar del calor y el mar, se trasladó Suchel, como lo conocen muchas generaciones de cubanos por su personaje en la teleserie Su propia guerra.

"Ese del sombrerito soy yo. Feliz fin de semana familia. Yo por aquí escapando un ratico del trabajo", escribió en la publicación en Instagram, que se llenó de reacciones y cariñosos mensajes de sus seguidores, que adoran conocer más de sus proyectos profesionales y de su vida personal.

En Facebook compartió la misma imagen junto a otro mensaje. "A recargar baterías. El del sombrerito se escapó del día a día de Miami para llegar a este paraíso tropical llamado República Dominicana", dijo.

"Feliz fin de semana Fundi ! Pásala de maravilla hermano, abrazongo"; "Lindo día mi artista bello, enjoy it and be happy"; "Lindo Fundichely como siempre Dios te Bendiga"; "Siempre elegante. Qué mejor lugar para llevarse de buenas vibras"; "Disfruta tus vacaciones y carga batería para que sigas creando", le comentaron.

El próximo 26 de septiembre, Fundichely cumplirá 55 años. En medio de sus nuevos proyectos, el galán cubano de telenovelas dará la bienvenida a una nueva vuelta al sol.

El año pasado, al arribar a los 54 se auto definió como "un tipo afortunado".