Estudiante cubano de la FIU alerta de reunión de grupo marxistas en esa universidad de Florida

Lexter Savio, un joven cubano que estudia un doctorado de Física en la Universidad Internacional de la Florida (FIU) denunció que un grupo identificado como Estudiantes Revolucionarios y Marxistas ha convocado a reuniones semanales a partir del 29 de agosto para promover el estudio de esa ideología.

El cartel en cuestión -que el joven arrancó de un mural pero que está pegado en varios sitios de la universidad- explica que, con el aumento del costo de la vida, la guerra en Ucrania, la brutalidad de la policía y en general el empeoramiento de las condiciones de vida de las masas, hay una “necesidad urgente de una revolución”.

La convocatoria asegura que “los políticos no harán cambios reales en favor de los intereses del pueblo” y que las nuevas generaciones deben tomar el futuro en sus manos, motivo por el cual deben estudiar para que aprendan los aspectos claves de la teoría marxista.

“A mí me parece que esto es terrible”, sentenció Savio en Facebook, quien calificó esa convocatoria de extremadamente “peligrosa”. El joven argumentó que muchas cosas que van mal en EE.UU. van de esa manera porque los políticos toman medidas hacia la izquierda y hacia el marxismo.

“Nosotros los cubanos sabemos cómo funciona esto, es algo muy peligroso. Para que el mal triunfe solo es necesario que los buenos no digan nada y se mantengan en silencio. Si nosotros no alzamos la voz, estas ideas y estos movimientos seguirán expandiéndose por todo EE.UU. y dentro de un tiempo no se sabe que podrá pasar con las nuevas generaciones, que están viendo esa posibilidad como alternativa y pueden acabar destruyendo este país”, indicó.

Lexter Savio puso como ejemplo la forma en que están prosperando esas ideas marxistas en otros estados estadounidenses y lamentó que ya estén también en Florida.

"El marximo no cree en propiedad privada, no cree en derechos humanos y se opone a la libertad”, añadió el joven, principios claves todos en la Constitución de EE.UU., motivo por el cual considera que, a su manera de entender, ese anuncio anticonstitucional.

“Bajo la bandera de la libertad de expresión se está permitiendo que estas ideas tomen fuerza. Si está pasando aquí, en el corazón de Miami, imaginen en universidades de otros estados.

En Declaraciones posteriores a America Tevé, el joven reiteró su preocupación, aunque quiso dejar claro que no es un curso que ofrece la universidad, sino un un club que se va a reunir todas las semanas a partir del 29 de agosto a las 7 pm frente a la sede de la Primera Casa en ese centro de altos estudios.

Lexter, graduado de Física Nuclear en Cuba y exiliado en Miami desde 2016, mostró al citado medio de prensa otros murales donde permanece publicada la convocatoria.

Este joven físico nuclear cubano explica que desconoce si la convocatoria para la reunión de los Estudiantes Revolucionarios y Marxistas tenga algún vínculo con otro grupo de alumnos de FIU, que se identifican como Jóvenes Socialistas y Demócratas de América, y con quienes él ha debatido en sus convocatorias en esta universidad y lo ha mostrado en redes sociales.