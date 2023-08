La Dura saca del baúl de los recuerdos fotos de pequeña

Si La Dura quería sorprende a su legión de fans, lo logró y con creces al desempolvar algunas fotos de su niñez.

En sus stories de Instagram, la influencer cubana compartió tres instantáneas y algo queda muy claro en cada una de ellas, lo de linda lo trae desde pequeña.

En la primera foto aparece en brazos de su abuela, a quien hemos visto en otras oportunidades en sus redes.

Captura Instagram / La Dura

El pelo negro le cae en la frente y la mirada, con esos ojos que dicen más que mil palabras, es la misma con la que varios años después sigue conquistando a sus seguidores.

Después le siguió una foto con un vestido rojo de lunares blancos y un cintillo en la cabeza, y es evidente que desde niña Diliamne es super presumida.

Captura Instagram / La Dura

La última instantánea es la más divertida, pues aparece posando como toda una modelo, demostrando desde muy temprano su talento indiscutible para las cámaras.

Captura Instagram / La Dura

La Dura es de las influencers que no teme mostrar ante sus followers este lado de su vida donde no prima la belleza, el glamour o los looks de infarto.

Hace solo unos días decidió enseñar cómo luce al natural, sin filtros de por medio, y aseguró a sus fans que “podemos mostrarnos tal cual somos”.