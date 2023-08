Lada impacta contra ciclista en La Habana

Un automóvil de la marca Lada impactó este martes con un ciclista en una autopista de La Habana, provocándole lesiones que debieron ser atendidas en un centro hospitalario.

Reportes en redes sociales indicaron que el accidente se produjo cerca de la parada de autobús conocida como Bar Madera, situada cerca del hospital Policlínico Antonio Pulido Humarán y de la oficina de correos Correo de Arroyo Arenas.

Captura de pantalla Facebook / Accidentes Buses & Camiones

“Un adolescente fue atropellado en el puente del Bar Maderas, en la autopista de Pinar del Río. Trató de cruzar la autopista en una bicicleta eléctrica y fue impactado por un Lada que circulaba delante de mí”, indicó un usuario en el grupo de Facebook ‘Accidentes Buses & Camiones. ¡Por más experiencia y menos víctimas!’.

Acorde a la versión compartida por el presunto testigo de los hechos, el joven estaba inconsciente cuando fue subido a otro vehículo que lo llevó al hospital. Al momento de redactar esta nota, se desconocen detalles sobre su evolución posterior.

“Le dimos auxilio y se le montó en un carro para trasladarlo a un centro hospitalario, pero estaba inconsciente. Por favor, den noticias. No lo conozco, pero me afectó mucho pues creo que este joven no debía tener ni 20 años”, señaló.

El hecho fue confirmado por otros usuariosde la red social, que comentaron el suceso luego de ser testigos del despliegue policial en el lugar.

"Anoche, a eso de las 8 pm pasé por el puente y estaba el LADA todavía ahí, con oficiales de criminalística y dos caballitos. Solo espero que el muchacho este bien",dijo uno.

"Pasamos sobre las 6 de la tarde y estaba la bicicleta en la calle y el LADA tapado el parabrisas con una manta. Espero que el muchacho se recupere pronto", confirmó otro.

A finales de junio, un menor de edad resultó lesionado luego de impactar con un auto de turismo en la Vía Blanca, en el municipio de Regla, en La Habana. Reportes en redes sociales indicaron que el menor fue trasladado al hospital, pero parecía “no tener daños que peligren su vida”.

Un par de meses antes, un auto de turismo impactaba a una ciclista en una carretera a la salida del municipio Boyeros, también en La Habana. Según informes en redes sociales, la mujer recibió un golpe en la frente y fue socorrida por varias personas que estaban en el lugar.