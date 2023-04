Auto de turismo impacta a una ciclista en La Habana

Un auto de turismo impactó este jueves a un ciclista en una carretera a la salida del municipio Boyeros, en La Habana, según informaron en redes sociales.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 10:00 am. a la salida de Boyeros con dirección a Santiago de Las Vegas, cuando un auto de turismo chocó contra una señora que manejaba una bicicleta y cayó al asfalto por el impacto del carro, de acuerdo con lo trascendido en el grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!".

Captura de Facebook / "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!"

"Hay hay dos sendas y venía un lada saliendo por la derecha y el tour por la izquierda salió y le dio a la señora, hay un Ceda El Paso pero el trabajador de la renta que manejaba ese carro salió y la impactó", contó el autor de la publicación.

El internauta agregó un video donde se observa a la mujer siendo levantada del suelo y al auto detenerse y dar macha atrás para ayudarla, pero presuntamente el conductor regresó a su vehículo y se fue.

La señora recibió un golpe en la frente y fue socorrida por varias personas que estaban en el lugar.

"No es por nada ni culpar porque todos tenemos familia pero la culpa fue del que se detuvo varios metros y luego le dio para atrás para auxiliarla por desgracia no la vio. Ella no iba bien, aparte del susto tenía un golpe en la frente según pude ver. En fin, ojo que estamos prestados en esta vida y tenemos familias que nos esperan en casa y el apuro no da nada", concluyó.

Una internauta apuntó que los ciclistas no son respetados en la vía por los conductores de otros medios que andan a toda velocidad, a riesgo de provocar un accidente.

En el primer trimestre de este 2023 los reportes de accidentes de tránsito han sido frecuentes en Cuba y pueden verificarse en las distintas publicaciones en redes sociales, cuando la prensa oficialista solo publica los hechos considerados accidentes masivos.

En La Habana, al menos una persona falleció en un trágico accidente de tránsito reportado en la Avenida del Puerto de La Habana, luego de que un camión cargado de sacos se saliera de la carretera.

También en la capital un ómnibus de la empresa estatal Transmetro se estrelló este miércoles contra una casa de La Habana, tras perder los frenos en la intersección de la calzada Diez de Octubre y la calle Lacret, sin que se reportaran heridos graves.

Un día antes un aparatoso accidente ocurrió en el centro de la ciudad de Ciego de Ávila, cuando un camión chocó contra un automóvil moderno y luego quedó incrustado entre las columnas de un portal.