Niño de nueve años dispara mortalmente a otro de seis en Florida

Un niño de nueve años disparó y mató accidentalmente a otro de seis esta semana en la ciudad de Jacksonville, informó la Policía de Florida.

El hecho ocurrió a las 2:45 de la tarde del lunes en una vivienda de esa localidad, donde la Policía investiga cómo el niño tuvo acceso al arma y si un adulto debe ser considerado penalmente responsable del deceso de la víctima, reportó el medio Local 10.

Esta suposición responde a que había una persona adulta dentro de la casa donde estaban el arma y los menores al momento del incidente.

Esta persona fue detenida para ser interrogada; pero el informe inicial indica que el niño de nueve años habría agarrado el revólver y disparado contra el otro pequeño. Hasta ahora no se han presentado cargos.

"Terrible, me rompe el corazón", dijo un vecino. Otro afirmó que "es extremadamente desafortunado que ocurran cosas como esas, ya sabes, tienes que tener ese tipo de cosas bajo llave. No es un juguete, no es algo con lo que se pueda jugar. Es, es un arma".

Las autoridades llamaron a extremar las medidas para proteger a los menores de las armas de fuego, luego de que trascendiera que en lo que va de año al menos 15 niños han sido baleados en Jacksonville.

Cuatro de esos tiroteos fueron fatales y al menos tres se consideraron accidentales.

Un estudio de junio en Nationwide Children's Hospital reveló que la mayoría de las muertes no intencionadas por arma de fuego en las que un niño dispara a otro implican a varones.

Asimismo, indicó que estos hechos suelen ocurrir en casa del niño o de un amigo, donde las armas se guardaban cargadas y sin seguro.

En febrero un niño de tres años falleció en Florida tras dispararse a sí mismo con un arma de fuego que encontró en su casa. La policía del Condado de Volusia dijo que al llegar encontraron a un niño que presuntamente se disparó a sí mismo con una pistola y murió esa noche.

También en mayo una niña de dos años halló el arma de su tío y se disparó fatalmente en Pompano Beach, Florida. En este caso Luis Appolon, de 33 años, propietario de la pistola, fue detenido y se enfrenta a cargos de homicidio involuntario después de que los ayudantes del sheriff de Broward encontraran a la niña con una aparente herida de bala en su casa de Martin Luther King Jr. Boulevard.