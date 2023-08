Cubanos reaccionan a anuncio viral de venta de dinero en efectivo: "Nació un nuevo negocio"

La venta de moneda nacional en efectivo podría convertirse en un nuevo y lucrativo negocio en Cuba, así lo revela una publicación que se ha viralizado en las últimas horas en redes sociales.

"Se venden 25 mil CUP en efectivo, quiero 30 mil en transferencia. El que no esté de acuerdo que no critique y vaya al banco a buscarlo. No respondo comentarios", dice el texto en cuestión junto a una foto que muestra varios bultos de billetes de 50 pesos encima de una mesa.

Más allá de si se trata de una broma o de un anuncio verídico -algo que no está claro- el singular anuncio se ha viralizado en varios perfiles y ha generado cientos de comentarios sobre lo que muchos califican con ironía como una nueva área de "emprendimiento" en Cuba, un nuevo "trabajo": vender dinero.

"La revolución siempre generando empleo y nuevos emprendimientos"; "Llegó la venganza del CUP"; "Inteligencia y creatividad cubana pura"; "Emprendedores al ataque"; "Resistencia creativa", "Cubanolandia", "Para los que dicen que el sistema socialista no genera empleos"; “El estado pone las leyes y los cubanos hacemos un negocio, así funciona”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Tampoco faltó quien acotara que el gobierno cubano lleva al pie de la letra la Ley de Murphy: "Si algo se puede poner peor, se pondrá peor", sentenciaba un internauta siguiendo el razonamiento.

"Después que recojan todo el efectivo que hay en la calle, van a ponerlos en un museo para que un día digan: 'con 240 de esos billetes podías comprar un dólar y con 1,200 de esos mismos le dábamos a los jubilados para que compraran los alimentos de la canasta básica y pudiera pagar el PCC y el CDR.

Yo no dudo de que estos que están comprando CUP efectivo estén trabajando para el gobierno en la “gloriosa tarea” de recoger efectivo de manos de la población.

A inicios de agosto, el Banco Central de Cuba (BCC) impuso un fuerte control al dinero en efectivo a través de nuevas medidas encaminadas a la bancarización de las transacciones de cobros y pagos entre todos los actores de la economía. El proceso buscar reducir al máximo el uso de dinero en efectivo.

La crisis ha producido continuas quejas de personas que no consiguen ni extraer sus salarios por falta de fondos en los cajeros automáticos.

En los últimos días, las redes sociales dan cuenta de un malestar generalizado entre una población harta de cada medida nueva, que no hace sino agravar la crisis económica, ello paralelo a una inflación que vacía los bolsillos de trabajadores y pensionistas.

Recientemente se conoció que en Santiago de Cuba las colas para los cajeros comienzan en la tarde para intentar alcanzar dinero en la mañana siguiente.

Yodalis Blet, locutora, directora de programas de radio y televisión en Guantánamo, denunció en días recientes cómo la escasez de efectivo en los bancos está dificultando tremendamente el día a día de los cubanos residentes en la isla. En un reportaje publicado en su canal de YouTube, Blet documentó desde su experiencia a pie de calle lo complicada que es la vida en la isla.