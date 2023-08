Denuncian abandono de enfermera cubana ingresada en hospital de Sancti Spíritus

Una joven cubana denunció que su madre, una enfermera con 20 años de experiencia, permanece ingresada en total abandono en el hospital Carlos Manuel de Céspedes de Sancti Spíritus.

“Es triste, duro, difícil, casi imposible entender como una enfermera que bota la vida por sus pacientes, qué ha entregado más de 20 años de su dura vida a salvar a otros, hoy esté en una cama del hospital Carlos Manuel de Céspedes entre la vida y la muerte, y que ni siquiera haya rayos x para tirar una placa, no hay antibióticos, no hay equipos de ningún tipo, lo poco que se le puede hacer no resuelve ningún problema”, denunció este jueves en Facebook la joven Rosa Pérez.

Facebook / Rosa Perez

Visiblemente indignada, esta hija desmontó la propaganda oficial cubana y apuntó a los verdaderos culpables de la crisis del sistema de salud.

“Me duele el alma de pensar que mi madre se me muere por negligencia de mi país por falta de (todo)… No hay vergüenza, esto no es bloqueo, esto no es culpa de los americanos, esto es culpa de la dictadura interna que hay aquí”, dijo.

Asimismo, advirtió que, de pasarle algo a su madre, responsabilizará a los dirigentes del Gobierno cubano.

“Poco decir lo que puede pasar si a mi mamá le llegará a pasar algo, a mí me tienen que matar porque no voy a parar hasta que se haga justicia, porque si fuera alguien de dinero o con un cargo ya estuviera todo resuelto. Cuba no avanza, Cuba ya no da más, hasta cuando nos piensan humillar. Está bueno de quedarme callada. Si se muere mi mamá alguien me lo paga y no van a ser los americanos”, concluyó.

Las denuncias por mala atención, falta de insumos y medicamentos, y negligencias médicas en los hospitales son frecuentes a lo largo de todo el país y evidencian la crisis sistémica de la salud pública en Cuba.

Esta semana, un activista político cubano denunció la muerte de pacientes por falta de medicamentos en la sala de terapia intensiva del Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos.

Recientemente, otro cubano denunció el peloteo que sufrió en un hospital de Holguín, donde tuvo que caminar durante más de una hora para encontrar un especialista, para finalmente ser atendido a medias, pues no había insumos para darle un diagnóstico.