Seidy La Niña: Estoy a favor de la libertad pero no compro simpatía para que nadie me quiera

Seidy La Niña compartió este domingo una publicación en redes en la que se declaró "cubana hasta que muera".

Junto a varias fotos en las que se le ve luciendo un ceñido minivestido rojo y un pañuelo con el nombre y bandera de Cuba en la cabeza; la intérprete escribió: "estoy a favor de la libertad pero no compro simpatía para que nadie me quiera".

Antes de este post, Seidy había compartido una publicación en Facebook diciendo que solo faltaba ella para ir a Cuba, donde desde el jueves tiene lugar el Santa María Music Fest, que tantas controversias y críticas ha generado.

Su publicación desató una avalancha de comentarios, muchos celebrando que algo así pudiera ocurrir, otros augurándole éxito si cantase en Cuba y algunos desde la isla dándole la bienvenida desde ya.

Algunos seguidores, en cambio, le reprocharon y dejaron críticas.

"Ay tú también vas a estar bailando en el círculo de los comunistas que tú también gritaba con el 11 de julio niña"; "En Cuba todos te aman pero si respetas a los cubanos no vayas, el pueblo lo merece pero al final son los que me menos pueden disfrutar y la dictadura de* va explotar"; "A Cuba cuando sea libre, solo llenarás de dinero los bolsillos de estos comunistas, que te usarán para ganar una buena tajada, cobrarán tus conciertos a precios que la mayoría de los que comentan que vengas no podrán ir"; "Soy super fan tuya pero veo que no te tomas en serio lo que está pasando el cubano con estos jueguitos tontos. Tremendos apagones por ahorrar petróleo para el festival ese. Y al final ni el pueblo se puede dar ese lujo, a quién le vas a cantar a los millonarios de Cuba", le dijeron en sus comentarios, que ella no dudó en responder.

Antes de estas publicaciones, Seidy La Niña había compartido un video luciendo el body lencero rojo con el que calentó las redes hace unos días.

"¿Cuántos estamos ready para música nueva?", comentó la publicación en la que canta a capela su canción "Te perdono", mientras se prepara el desayuno.