Doctora con cáncer de mama pide ayuda: "No hay más tratamiento para mí en Cuba"

Una doctora cubana que padece cáncer de mama está pidiendo ayuda en las redes sociales, porque en el hospital donde se atiende le dijeron que no hay más tratamiento para ella en el país.

Ariana de la Caridad León Santiago, de 59 años y especialista en Alergología, ha sido operada varias veces desde el 2009, cuando debutó con la enfermedad.

Durante estos 14 años le han hecho dos radicales de mama y le extirparon un total de 36 ganglios, además de someterse a numerosas sesiones de quimio y radiación. En 2021 hizo metástasis en un músculo pectoral, se lo quitaron y le indicaron más quimioterapia.

"Quimioterapia que, siendo yo médico, sé que algunos tratamientos, o guías o protocolos de tratamiento, no se pudieron hacer en el país, por falta de recursos", señaló en un video compartido en Facebook.

Hace alrededor de un mes, los médicos le diagnosticaron nuevamente una metástasis en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo.

"Tengo falta de aire, no puedo trabajar. Mi hija ha tenido que dejar de trabajar -ella es abogada-, para poderme curar, atender, porque no hay más tratamiento para mí en Cuba. Eso me lo dijeron ya la última vez que fui a la consulta: 'Aquí no hay tratamiento para ti, no hay nada más que hacer'. Como decirme: 've a morirte a tu casa'", cuestionó.

Ariana tiene solo una hija y una nieta, que son las que se ocupan de ella.

Su caso fue difundido por la fundación Soydisla TV, con sede en República Dominicana, Venezuela, Colombia y México, que está pidiendo donaciones para la enferma.

"Ariana León médico de profesión, alergóloga de 59 añitos. Decimos así porque es bastante joven para que la dejen morir por medicamentos, siendo ella médico, más de 35 años salvando vidas, y hoy le tocó a ella que sea socorrida de esta terrible enfermedad", subraya Soydista TV en su Facebook.

Según la entidad, el cáncer está consumiendo a la doctora y tiene meses que las heridas no cicatrizan en su pecho.

"Los médicos la enviaron a su casa porque no tienen más medicación para ella y ella como médico lucha y exige justicia porque sabe de su rama y solo desea ser sana. Solo queremos que sea escuchada y buscar todos los métodos para que pueda conseguir su tratamiento, ya que su hija, que es abogada de profesión, tuvo que dejar el trabajo para cuidar de ella porque ya todo se ha salido de control", concluye el post.