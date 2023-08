Hasta 10 patrulleros en una persecución policial en Miami

Una persecución policial que involucró hasta 10 patrulleros se inició en Miami al darse a la fuga un joven en un control de carretera.

“Según testigos, la policía intentaba realizar una parada de tráfico cuando el individuo decidió no cumplir las órdenes de los oficiales, convirtiéndola en una persecución a alta velocidad que incluía a otros 10 coches de policía”, reportó la página de sucesos Only in Dade.

Videos grabados por diferentes usuarios mostraron diferentes momentos de la persecución, que incluyó hasta vehículos encubiertos de la policía.

Uno de ellos captó el momento en que los agentes de la policía de Miami consiguen detener el auto tras impactar con él. El conductor, un hombre joven intentó darse a la fuga, pero los agentes de policía consiguieron detener su carrera y arrestarlo.

“La policía finalmente clavó su coche contra una valla en una intersección y lo atrapó mientras intentaba huir de la escena a pie”, indicó la citada fuente.

Se desconocen los motivos que llevaron al joven a emprender su alocada carrera tras la policía darle el alto inicial pistola en mano.

A mediados de agosto, el conductor de un Ford Mustang de color azul escapó de una persecución policial en Miami luego de provocar el caos en la vía pública y emprender una fuga en sentido contrario por varias avenidas.

A pesar de verse cercado por dos autos patrulleros de la policía de Miami, y de los evidentes esfuerzos que hacen dos agentes por detener al conductor –que incluso llegan a amenazarle con su pistola-, este se las ingenió para escapar cometiendo todo tipo de infracciones, como circular en sentido contrario y violar el límite de velocidad establecido.

Los hechos, ocurridos en el distrito de Brickell, fueron captados por la cámara de un videoaficionado desde un balcón a gran altura. Por las imágenes, el potente Ford Mustang parece tomar contrario en la US Hwy 41 e incorporarse tras una peligrosa maniobra a la Interestatal 95.

En las mismas fechas, una pareja de motoristas circuló a gran velocidad por una autopista de Miami mientras hacía peligrosas cabriolas con su moto delante del patrullero que los perseguía.

El suceso, grabado en video desde otro vehículo que se desplazaba por la misma autopista, fue compartido por la página lifestyle_miami.