Actriz Amalia Gaute: "Salir de Cuba fue una de las decisiones más difíciles"

La actriz cubana Amalia Gaute, a quien los televidentes recuerdan de las series Zoológico y Calendario, abandonó el país y se encuentra en Miami.

En entrevista con el portal yucabyte, la joven reveló que salir de Cuba fue una de las decisiones más difíciles que tomó el año pasado, y que lo hizo por problemas personales y buscando otras alternativas de trabajo y vida.

"Mi primer destino no era Miami; terminé aterrizando aquí llena de preguntas en mi cabeza y bastante aturdida. Es la ciudad donde estaba mi mejor amigo y donde habían vivido sus últimas horas dos personas demasiado importantes en mi vida. Era un lugar al que tenía que venir en algún momento de mi vida y me tocó ahora", precisó.

Amalia señaló que como cualquier emigrante, ha tenido que enfrentarse a otro sistema y reinventarse constantemente personal y profesionalmente.

"Extrañar constantemente a la familia es lo que en mi caso más me golpea. Lo bueno es la oportunidad de comenzar de cero, de volver a estudiar, a buscar respuestas a preguntas que antes ni siquiera te hacías. A entrarle con más ganas a la vida y a fijar nuevos objetivos", agregó.

De Miami en particular, lo que más le gusta es volver a tener el mar tan cerca, algo que no experimentaba desde que era niña en su natal Matanzas, cuando se despertaba cada mañana sintiendo su olor.

"Reencontrarme con personas que quiero y hacía años no veía. La mezcla de culturas de toda Latinoamérica que existe aquí es algo que amo y agradezco. He conocido a muchas personas increíbles con historias de vida terribles y, ver la fuerza que tienen, eso me inspira cada día", detalló.

Amalia expresó que lo que menos le gusta de la ciudad floridana es la falta de tiempo, aunque eso mismo la ha hecho aprender a aprovechar cada segundo.

"Planes tengo muchos: abrazar a mi familia de nuevo encabeza mi lista, pero terminar todo mi papeleo como inmigrante y retomar mi carrera son esos en los que me encuentro inmersa ahora mismo", señaló.