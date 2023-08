Llegan a EE.UU. con parole humanitario, se arrepienten y ahora quieren regresar a Cuba

Una familia cubana que llegó a Estados Unidos con parole humanitario se arrepintió y ahora quiere regresar a Cuba.

El insólito caso fue expuesto por el periodista cubano Mario J. Pentón al abogado de inmigración Ismael Labrador, quien explicó las posibles consecuencias a las que se enfrentan estos cubanos si vuelven a su país de origen.

"Mi pregunta es si puedo tener problemas políticos o de algún tipo allá en Cuba al regresar, porque como es un parole humanitario se supone que estás huyendo de Cuba por algún motivo y he visto videos que dicen eso...", le preguntó una persona a Pentón.

El periodista le respondió que está cometiendo el peor error de su vida, y que está desaprovechando una oportunidad que miles de cubanos quisieran tener.

En cuanto a las consecuencias de regresar a Cuba, el abogado Ismael Labrador señaló que esa persona en Estados Unidos no tendrá ningún problema.

"Importante saber que ella va a abandonar este parole, no lo va poder retomar una vez más. Si se arrepiente y quiere volver a entrar a Estados Unidos, este parole no sirve. Su autorización de viaje es inválida ya, porque es para un solo viaje. Ella no va a poder acogerse a ninguna ley aquí en Estados Unidos para obtener la residencia, a no ser que entre y haga un asilo", explicó.

En relación con lo que puede pasarle a un beneficiario del parole si retorna a Cuba, el experto señaló que es difícil predecir si tendría problemas, y coincidió en que volver atrás sería un grave error.

"Las leyes de Cuba son bastante arbitrarias y tiene que estar dispuesta a correr todos los riesgos en ese país sin leyes", afirmó.

Más de 41,000 cubanos llegaron a Estados Unidos desde la aprobación del programa de parole humanitario en enero pasado, según cifras oficiales del Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP).

"Hasta fines de julio de 2023, más de 181,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente bajo los procesos de libertad condicional. Este número incluye a más de 41,000 cubanos", indicó CBP en un comunicado.

El otorgamiento del parole ha beneficiado en primer lugar a ciudadanos de Haití (más de 72,000), seguidos por los de Venezuela (más de 63,000). Los cubanos ocupan un tercer puesto, y en la cuarta posición están los de Nicaragua (cerca de 27,000).

El jueves comienza en Texas el juicio contra este programa implementado por la administración de Joe Biden, y que dará respuesta a una demanda interpuesta por 21 estados republicanos para ponerle fin.

La promesa de la administración Biden de conceder hasta 30 mil visados mensuales a solicitantes de esos cuatro países ha logrado disminuir en un 72 por ciento el flujo irregular por la frontera sur de inmigrantes.

Sin embargo, los republicanos consideran que el programa es una extralimitación de la facultad de conceder la libertad condicional, concebida para ser utilizada caso por caso por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo.

En el juicio, se espera que los estados republicanos argumenten que el gobierno de Biden está usurpando básicamente el poder del Congreso al permitir la entrada de hasta 360,000 migrantes en virtud del parole humanitario.