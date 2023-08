Mujer sufre brutal ataque de tres perros en Miami

Una mujer residente en Miami fue atacada brutalmente por tres perros cuando salió de su casa a botar la basura.

Wilma Martir, de 61 años, perdió la oreja izquierda y tiene parte del rostro desfigurado, además de otras lesiones en el cuerpo.

El ataque ocurrió el pasado viernes 18 de agosto y debido a la gravedad de sus heridas aún se encuentra ingresada en el área de traumas del Hospital Jackson Memorial.

Wilma vive rentada en un apartamento o efficiency que pertenece a los dueños de los tres perros, dos pastores alemanes y un bulldog americano. La familia reside en la parte delantera de la propiedad.

Según narró la víctima a Univisión, cuando salió a botar la basura los animales abrieron la puerta de entrada, escaparon y se le echaron encima a morderla.

"Me paralizó toda mi vida, me siento, no sé, no esperaba esto. No lo hubiera imaginado nunca, jamás", dijo con dificultad, pues tiene heridas en la boca.

"Trataba de quitármelos de encima y más me atacaban, me mordían por todos lados. Los brazos, las piernas, el muslo, los senos", precisó.

Logró sobrevivir gracias a la ayuda de un vecino que acudió en su rescate, ya que los dueños de los canes no estaban en la casa.

Wilma trabaja en el famoso restaurante Versailles. Sus compañeros apoyan una petición de ayuda en la plataforma GoFundMe para recaudar fondos y aliviar su situación.

Por otra parte, el Departamento de Servicios de Animales de Miami-Dade confirmó que los tres perros fueron sacrificados.

"Las autoridades informaron que el dueño de los caninos fue quien solicitó que fueran sacrificados", informó Univisión en otra nota.