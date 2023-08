Mundial de Baloncesto tendrá cifra récord de jugadores NBA

Un total récord de 55 jugadores activos en la NBA tomarán parte en el Campeonato Mundial de Baloncesto FIBA que acaba de arrancar con sede compartida entre Filipinas, Japón e Indonesia.

De las 32 selecciones que animarán la cita, nada menos que 22 cuentan con al menos un elemento que se desempeña el el mejor basket del planeta. De acuerdo con datos aportados por el sitio de la liga, los equipos con mayor cantidad de representantes son Orlando Magic, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder y Minnesota Timberwolves, cada uno con cinco atletas.

En cuanto a los países con más jugadores NBA en sus filas (Estados Unidos aparte, claro está), la lista la encabeza Australia con 9, y a seguidas marchan Canadá (7) y Alemania (4).

Otro detalle que resalta el nivel del evento naciente es que contará conla presencia de una decena de figuras que han sido All-Stars: son los casos de Luka Doncic (Eslovenia), Anthony Edwards (USA), Shai Gilgeous-Alexander (Canadá), Karl-Anthony Towns (República Dominicana), Rudy Gobert (Francia), Lauri Markkanen (Finlandia), Nikola Vucevic (Montenegro), Brandon Ingram (USA), Jaren Jackson Jr. (USA) y Tyrese Haliburton (USA).

Lo que sigue es la relación completa:

Grupo A:

Angola: Bruno Fernando (Atlanta Hawks).

República Dominicana: Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Lester Quiñones (Golden State Warriors)

Italia: Simone Fontecchio (Utah Jazz)

Filipinas: Jordan Clarkson (Utah Jazz)

Grupo B:

China: Kyle Anderson (Minnesota Timberwolves)

Serbia: Bogdan Bogdanovic (Atlanta Hawks), Nikola Jovic (Miami Heat), Filip Petrusev (Philadelphia 76ers)

Sudán del Sur: Wenyen Gabriel (Los Angeles Lakers), Carlik Jones (Chicago Bulls)

Puerto Rico: Sin jugadores NBA en su roster.

Grupo C:

Grecia: Thanasis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Jordania: Sin jugadores NBA en su roster.

Nueva Zelanda: Sin jugadores NBA en su roster.

Estados Unidos: Paolo Banchero (Orlando Magic), Mikal Bridges (Brooklyn Nets), Jalen Brunson (New York Knicks), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Josh Hart (New York Knicks), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), Cameron Johnson (Brooklyn Nets), Walker Kessler (Utah Jazz), Bobby Portis (Milwaukee Bucks), Austin Reaves (Los Angeles Lakers)

Grupo D:

Egipto: Sin jugadores NBA en su roster.

Lituania: Jonas Valanciunas (New Orleans Pelicans), Azuolas Tubelis (Philadelphia 76ers)

México: Sin jugadores NBA en su roster.

Montenegro: Nikola Vucevic (Chicago Bulls)

Grupo E:

Australia: Xavier Cooks (Washington Wizards), Dyson Daniels (New Orleans Pelicans), Dante Exum (Dallas Mavericks), Josh Giddey (Oklahoma City Thunder), Josh Green (Dallas Mavericks), Joe Ingles (Orlando Magic), Patty Mills (Atlanta Hawks), Matisse Thybulle (Portland Trail Blazers), Jack White (Oklahoma City Thunder)

Finlandia: Lauri Markkanen (Utah Jazz)

Alemania: Dennis Schroder (Toronto Raptors), Daniel Theis (Indiana Pacers), Franz Wagner (Orlando Magic), Moritz Wagner (Orlando Magic)

Japón: Yuta Watanabe (Phoenix Suns)

Grupo F:

Cabo Verde: Sin jugadores NBA en su roster.

Georgia: Goga Bitadze (Orlando Magic), Sandro Mamukelashvili (San Antonio Spurs)

Eslovenia: Luka Doncic (Dallas Mavericks)

Venezuela: Sin jugadores NBA en su roster.

Grupo G:

Brasil: Raul Neto (Cleveland Cavaliers)

Costa de Marfil: Sin jugadores NBA en su roster.

Irán: Sin jugadores NBA en su roster.

España: Santi Aldama (Memphis Grizzlies)

Grupo H:

Canadá: Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), RJ Barrett (New York Knicks), Dillon Brooks (Houston Rockets), Lu Dort (Oklahoma City Thunder), Nickeil Alexander-Walker (Minnesota Timberwolves), Kelly Olynyk (Utah Jazz), Dwight Powell (Dallas Mavericks)

Francia: Nicolas Batum (LA Clippers), Evan Fournier (New York Knicks), Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Letonia: Davis Bertans (Oklahoma City Thunder)

Líbano: Sin jugadores NBA en su roster.