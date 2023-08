Embarcación langostera sufre accidente en Pinar del Río por rachas de viento

Una embarcación langostera de la Empresa Pesquera Industrial La Coloma (EPICOL) en la provincia de Pinar del Río sufrió un accidente este domingo, horas antes de que fuera decretada la fase informativa, que ya está lunes es de alerta ciclónica.

Según información difundida en Facebook por el periodista oficialista Osbel Benítez Polo, la embarcación langostera "a causa del viento del sur fue tirada contra el muelle y se perforó el casco de la embarcación".

Embarcación accidentada (Foto: Facebook/Osbel Benítez Polo)

"La misma no contaba, por suerte, con el motor de combustión interna, de ahí que los daños sean menores. Es una de las embarcaciones que sobrevivió los embates del potente huracán Ian. Ahora la grúa del puerto realiza acciones para lograr rescatarla del mar", precisó Benítez Polo.

Embarcación accidentada (Foto: Facebook/Osbel Benítez Polo)

El comunicador acompañó la información de varias fotos en las que se pudo ver los daños que sufrió la embarcación de EPICOL, empresa que aporta más del 40 por ciento de la langosta que se captura en Cuba; además de otras especies como ostión, cobo, pepino de mar, entre otros.

En el apartado comentarios a la publicación una comentarista aseguró que finalmente la embarcación se pudo rescatar.

"Eso es negligencia. Se sabe del mal tiempo hace días. Que la pague el responsable", escribió un internauta.

"Las consecuencias de no decretar las fases la defensa civil, no se han tomado todas las acciones de protección a tiempo", opinó otro.

No fue hasta las 8:30 pm de este domingo que la Defensa Civil de Cuba difundió su Nota Informativa número 1, decretando Fase Informativa para las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y la Isla de la Juventud.

A las 10 de la mañana de este lunes la fase pasó a Alerta Ciclónica en los casos de Pinar del Río, Artemisa e Isla de la Juventud.

En varios foros, residentes en la provincia más occidental del país han opinado que se debió plantear la alerta ciclónica antes, puesto que solo así la población presta atención a la gravedad de las circunstancias.

"Si no decretan fases no toman percepción de riesgo. Este es un sistema con el que no se pueden dormir como hicieron con el huracán Ian, este sistema tambien puede llegar como huracan, si no declaran las fases los pobladores se hacen la idea deque no va a suceder nada, cosa que no es así", acotó un internauta.

Laura Izquierdo García, directora general de EPICOL, explicó este lunes a la emisora provincial Radio Guamá que todas las embarcaciones se encuentran a buen resguardo y que aseguraron las capturas.

Detalló que el personal de los centros de acopio fue evacuado y que las unidades empresariales de base Cortés y Arroyo de Mantua, las más cercanas al organismo tropical, están seguras.

Pinar del Río se prepara para recibir su segundo segundo evento meteorológico de gran magnitud en poco más de un año, luego que a finales de septiembre de 2022 ese territorio sufriera los embates del devastador huracán Ian, que dejó graves daños en viviendas e infraestructuras de todo tipo en esa provincia.