Enfermero sufre derrumbe en La Habana: “Casi me cae un pedazo de techo en la cabeza”

Un joven enfermero intensivista residente en el barrio Jesús María mostró las imágenes de derrumbe de su vivienda ante el paso del huracán Idalia y culpó a las autoridades de su situación.

Osvaldo Noblet mostró en dos directas de Facebook el terrible derrumbe parcial de su casa y aseguró que esto pasa debido a “lo que Vivienda de La Habana Vieja no ha dejado hacer”

“No tengo muchos deseos de hablar, las imágenes hablan por sí solas”, dijo el joven angustiado.

En un post posterior, Noblet se quejó de que luego de las directas mandaron “a la gente para que uno se ‘sienta atendido’”

“Casi me cae un pedazo de techo en la cabeza. El techo es de mi casa pero la situación ha llegado hasta aquí por la incompetencia de vivienda, de albergue, del MICONS, etc. π..!!!!! No resuelven nada y después quieren que uno digo que todo está bien Cero trabajadores y los directivos brillan por su ausencia. Son todos unos incompetentes que todo lo justifican con: No hay nada, no se puede hacer nada”.

Facebook / Osvaldo Noblet

No es la primera vez que este enfermero cubano protestaba por su situación de vivienda. A finales del pasado año, Noblet protestó por la falta de atención de las autoridades ante el peligro de derrumbe en su vivienda en La Habana Vieja.

Luego de una publicación donde exigió atención inmediata por el peligro que constituía su techo, algunos funcionarios del gobierno se presentaron en su casa para decirle que solucionarían el problema, pero finalmente no hicieron nada aduciendo no tener local donde alojarlos a él y a su madre.

Este martes, el huracán Idalia se alejaba de las costas cubanas pero persistían las fuertes lluvias y vientos no solo en Pinar del Río, sino también en otros territorios de las provincias occidentales, incluida La Habana.

Imágenes difundidas en redes sociales este martes mostraron que diversas zonas de la capital fueron azotadas a intervalos por lluvias y fuertes ráfagas de viento.

Las precipitaciones más significativas entre las 11 de la noche de ayer y las cinco de la mañana de hoy fueron: 106 milímetros en Isabel Rubio (Pinar del Río); 91 milímetros en Amistad Cuba-Francia (Isla de la juventud); 90 milímetros en San Juan y Martínez (Pinar del Río); 49 milímetros en Bauta (Artemisa) y 47 milímetros en Casa Blanca (La Habana), según reveló el diario Granma en Facebook.