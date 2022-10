Enfermero cubano denuncia falta de atención ante peligro de derrumbe en su vivienda

Un enfermero cubano denunció este sábado la falta de atención de las autoridades ante el peligro de derrumbe en su vivienda en La Habana Vieja, según trascendió en redes sociales.

Osvaldo Noblet, un joven enfermero intensivista residente en el barrio Jesús María, denunció en su perfil de Facebook que las autoridades no le han ofrecido una solución al problema constructivo de su domicilio que ha tenido varios derrumbes parciales.

Captura de Facebook / Osvaldo Noblet

Según trascendió en una trasmisión en las redes sociales, luego de una publicación donde exigió atención inmediata por el peligro que constituía su techo, algunos funcionarios del gobierno se presentaron en su casa para decirle que solucionarían el problema pero actualmente no han hecho nada aduciendo no tener local donde alojarlos a él y a su madre.

Sin embargo, según argumentó, “lo que más hay son locales que han habilitado para los problemas porque todos sabemos que La Habana entera tiene mal el sistema habitacional”.

Osvaldo mostró en su video que recientemente se desplomó otro pedazo de cubierta mientras se hallaba su madre sola en casa y sobre el piso quedaron los escombros.

El joven afirmó que era capaz de dormir en cualquier sitio, solo pedía que le consiguieran local a la madre durante 15 días o un mes, lo que requirieran los arreglos.

En su explicación trascendió que el techo lleva demolición por tratarse de una “cubierta corrida” que necesita derribarse para volverse a construir.

En mayo, contó el joven intensivista, le dijeron que la condición de su vivienda no representaba un peligro para los inquilinos ante lo cual se pregunta Noblet “¿para quién es un peligro?” en un lugar donde constantemente suceden derrumbes.

Captura de Facebook / Osvaldo Noblet

El joven, que exigió una solución para su caso, agregó que no le han dejado hacer nada “ni puedo hacer porque, vamos a estar claros, no da la economía para eso”.

Noblet aseguró que no creía en las redes sociales pero “casualmente” después de su publicación del 22 de mayo todos fueron a su casa: funcionarios de la construcción, de vivienda, que “fueron a dar muela”, no sin antes verificar su perfil de Facebook, dijo.

El enfermero alegó que no era delincuente, antes bien está insertado en la sociedad pero ni así logra que atiendan su caso, incluso los dirigentes lo dejan “en visto” cuando les escribe en Twitter.

En mayo, cansado de esperar ante las trabas burocráticas impuestas, recurrió a las redes después de acudir a varias instancias pidiendo ayuda.

En esa ocasión acompañó su post con imágenes de tres desplomes parciales de su techo y afirmó que estaba viviendo “bajo derrumbe”.

Captura de Facebook / Osvaldo Noblet

"Las imágenes hablan por sí solas pero en estas condiciones estamos miles, para no decir millones de cubanos, por los cuales escribo, la diferencia es que en este caso estoy sufriendo yo por no tener los medios para ayudar a esa mujer que me lo ha dado todo, por ver cómo nos bloquean todas las soluciones con trabas burocráticas, con mal trabajo de todos los que cobran por brindarle una solución al pueblo en este tipo de problemas", escribió en mayo Noblet.

El deplorable estado constructivo de las viviendas en Cuba ha llevado a cubanos a perder la vida luego de quedar atrapados bajo los escombros.

La desidia de las autoridades para solucionar la obsolescencia de la vivienda en Cuba continúa dejando vulnerables a ciudadanos que temen por su vida.