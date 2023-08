Denuncian venta de sardinas tóxicas para gatos en Matanzas

Animalistas y veterinarios de Matanzas denunciaron la venta de sardinas que han intoxicado a decenas de gatos en esa ciudad.

Según expuso la página de la red de Bienestar Animal de Matanzas, se trata de sardinas pescadas en el río San Juan que han hecho vomitar a los animales y algunos han muerto por consumirlas.

"Por favor todo aquel que haya comprado o vaya a comprar sardinas hoy en la zona de Pueblo Nuevo por favor no se lo de a sus animalitos. Nuestra veterinaria Yuya está atendiendo a gatitos intoxicados en este preciso momento que desgraciadamente no han podido vencer la batalla debido a esto y le siguen llamando para otros casos", dijo la organización reiterando que no se les suministre a las mascotas estos pescados.

Facebook / BAC-Matanzas

La veterinaria identificada como Yuya Abreu, que atendió los casos de intoxicación, también advirtió del peligro latente para los felinos, que han presentado síntomas como convulsiones, inestabilidad, vómitos, diarreas, dificultad respiratoria.

Facebook / Yuya Abreu

La especialista recomendó no dar las sardinas crudas y antes de cocinarlas, limpiarlas bien y retirar vísceras y cabeza.

Decenas de personas comentaron haber comprado de esas sardinas y una de ellas, la más afectada, explicó que sus 16 gatos mostraron síntomas graves y dos de ellos murieron.

"Dos murieron muy rápido y hasta oxígeno les di porque tenía en casa (...) Ya hoy la tropa está regular fuera de peligro menos dos que sí están bien malitos", dijo la mujer, que argumentó que era muy cuidadosa con la comida de sus animales.

Facebook / Evelin Sara Cruz Alvarez

"Hay algo raro en esta historia, algo sucede y no es el que la vende porque soy clienta fija de él hace mucho tiempo y es una persona excelente, a lo mejor están vertiendo desechos o algún químico a las aguas, hay que averiguar", dijo.

Varias personas exigieron a las autoridades una explicación a semejante situación que atenta contra la vida de los felinos.