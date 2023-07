Cubana acoge a 15 perros y cinco gatos en Pinar del Río

Una cubana amante de los animales ha acogido en su casa a 15 perros y cinco gatos que han sido abandonados, han sufrido maltrato o simplemente deambulaban sin dueño en las calles de Pinar del Río.

Aymara Ceballos García aseguró al periódico Guerrillero que a pesar de la crisis económica que sacude el país, donde escasean alimentos y medicinas, lo que hace no es ningún sacrificio, pues siempre se ha considerado animalista.

"Para mí no es inconveniente alguno brindar mi casa. Aquí ellos son la prioridad, pero lo más difícil es la comida. Y no es que necesiten algo especial, sino que ya son muchos y realmente a veces no hay de dónde sacar", comentó.

La casa de esta mujer, en el reparto Hermanos Cruz de la capital pinareña, funciona como un hogar de amparo temporal donde la Asociación Nacional para la Protección de Animales y Plantas (Aniplant) lleva animales que necesitan tratamiento médico o que pueden aspirar a ser adoptados.

Según los coordinadores del grupo, es una especie de paliativo en lo que logran tener un verdadero refugio en el que se pueda brindar la atención y el cuidado que requieren los animales.

Aymara vive en un apartamento amplio en un primer piso, donde cada una de sus mascotas tiene su espacio en las diferentes habitaciones, y la limpieza es tal que el único olor que se siente es el que sale de la cocina.

"Nunca dejo de luchar por ellos, aunque los vea moribundos. Nadie pensó que Wilson se salvaría y ya hoy hasta camina apoyado en sus muñones", relató, acerca de un gatico que rescataron casi muerto, con las patas momificadas y el rostro desfigurado, y que ahora se recupera en el patio de la casa.

"No he estudiado Veterinaria ni Medicina, pero son muchos años aprendiendo de ellos, así que yo misma los curo...", precisó.

La animalista asegura que les da de comer dos veces al día, y que todos tienen su horario.

"Nada de desorden ni indisciplina. Cada cual respeta el plato del otro, porque así los he enseñado. Son como niños pequeños y hay que educarlos. Algunos tienen problemas de carácter, pero es normal porque son animales que sufrieron toda la vida y ahora están en un lugar donde reciben cariño, se ponen malcriados", dijo.

Aunque casi todos los animales que tiene son adultos, se han acostumbrado a vivir juntos y no se fajan.

"En la noche todos duermen alrededor de mi cama, incluso son recelosos si entra alguien a la casa a esas horas", subrayó la mujer.

En mayo pasado, trascendió la historia de Odalis León, quien brinda refugio a más de 60 perros y dos gatos en su casa del municipio Marianao, en La Habana.

Su refugio se denomina Sole de Esperanza, y en él abundan los perros, aunque también hay gatos.

"Aquí hay de todo, cachorros, adultos, viejos, machos, hembras. Unos se los trajeron, otros fueron encontrados después de algún accidente, como Lachy que perdió un ojo y llegó con el cráneo abierto, o llegan después de un maltrato muy grande como el que sufrió Totó, que por estar amarrado con un alambre tenía toda la piel del pecho y el abdomen colgando", relató.

Aunque en el Decreto-Ley de Bienestar Animal el gobierno cubano se comprometía a facilitar la compra de alimentos para los refugios de animales, la realidad es muy diferente, y los rescatistas mantienen su labor gracias a la solidaridad de la sociedad civil.

A finales de abril, otra cubana protectora de animales pidió ayuda para poder alimentar a sus 38 mascotas -gatos y perros- en medio de la grave crisis económica del país.

Susana Bisbé, una mujer hipoacúsica residente en La Habana, suplicó por ayuda para proporcionarles sustento a sus ejemplares rescatados: 16 gatos adultos, 10 perros y 12 gatitos pequeños con anemia.