Convierten plan tareco en "obra de arte" en El Vedado

Vecinos de El Vedado, barrio de La Habana que años atrás se distinguía por la belleza de sus construcciones y sus áreas verdes, están anonadados al ver que alguien cogió basura de la calle y la convirtió en una "obra de arte".

"¿Arte... o plan tareco?", preguntó María Elena Chirolde Corral, miembro del grupo de Facebook "EL VEDADO DE HOY".

Las fotos, tomadas en la calle 21 entre 8 y 10, permiten ver disímiles objetos, que incluyen tazas de baño, neumáticos o una antigua bicicleta, dispuestos de forma tal como si alguien hubiera intentado hacer una instalación artística.

Captura de Facebook / EL VEDADO DE HOY. / María Elena Chirolde Corral

Las imágenes han generado polémica. Para algunos son de "horror y misterio", otros lo asocian con brujería, hay quien lo ve como un basurero privado, mientras hay quienes defienden la iniciativa del autor.

Facebook / EL VEDADO DE HOY. / María Elena Chirolde Corral

"La cultura de la chatarra y lo feo. Chatarra emocional traducido en supuesto arte callejero", dijo un gestor cultural independiente.

Facebook / EL VEDADO DE HOY. / María Elena Chirolde Corral

"Es bien feo lo que han hecho, es mi opinión, hay quien lo verá como arte, hay tantos tarecos que no se puede apreciar la entrada del edificio que esta detrás que es bien bonito", criticó un habanero.

Facebook / EL VEDADO DE HOY. / María Elena Chirolde Corral

"Yo he pasado por ahí y me parece la obra de un loco. He pensado que puede ser que algún vecino no esté bien y los demás lo dejen hacer porque le tengan afecto", comentó una señora.

Facebook / EL VEDADO DE HOY. / María Elena Chirolde Corral

"Arte revolucionario. Sentido del momento histórico, hacer más con menos. Hacer las consignas realidad... pueden seguir agregando", ironizó un cubano desde Miami.

Un padre de familia cuestionó quién dio la autorización para hacer eso. "Los parterres son áreas públicas o comunes que deben mantenerse con áreas verdes y limpios, no necesitan nada más", alegó.

"El mal gusto sobrepasa los límites, demostrando la falta de conocimiento sobre arte, sobre las reglas urbanísticas de la ciudad y sobre el respeto que debe existir entre ciudadanos. Las aceras y parterres no están para satisfacer a artistas frustrados, sino para el tránsito libre y seguro de las personas. Este 'artista' debía acercarse al Ministerio de Cultura y solicitar información y apoyo para crear su propio proyecto en un lugar donde no afecte la estética de la ciudad", subrayó otra internauta.

Sin embargo, otros señalan que con su idea, el autor desplaza la basura que sus mismos vecinos vierten en toda la cuadra.

Un señor afirmó que es amigo del autor, que este se llama William y que esa calle es su zona de exposición, e invitó a todos a pasar por el área y llevar una cámara fotográfica.

"Gracias a estas obras, el basurero real de 21 y 8, no llega a 21 y 10 ó 12. ¿Por qué no critican el trabajo de comunales, higiene y epidemiología, etc.?", cuestionó una madre de familia.

Con ella coincidió una joven que vive cerca del lugar y conoce al señor que hace esas obras, quien afirma que gracias a él, los basureros no se han extendido.

"Nuestra incultura llega a ser tan elevada, que para algunos es basurero, pero no conozco un extranjero que pase por ahí y no se detenga a tomarse unas fotos. Por cierto, el NTV ya en una ocasión fue y entrevisto al señor, y está tomado como arte", recordó.