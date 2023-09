Lada queda varado en medio de la vía del tren en La Habana

Un carro Lada quedó varado en medio de las vías del tren en La Habana, luego de que el auto perdiera la esférica por un muelle vencido.

El internauta Jorge Pardo publicó imágenes del hecho, ocurrido el jueves, en el grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES, por más experiencia y menos víctimas", y afirmó que pudo asistir al conductor del auto, el cual corría peligro en medio de la vía por donde pasan varios trenes.

Un internauta comentó la publicación y dijo que "el Lada tiene ese mal", al referirse a que cuando los muelles se vencen la esférica se parte. "Ahí lo ideal era entre tres o cuatro (personas) levantarlo y sacarlo de la línea empujando poco a poco", consideró. Dijo que el conductor aparentemente "no tiene mucha calle con el Lada porque antes de partirse la esfera los golpes y chirridos son grandes".

El parque de ladas en Cuba está muy deteriorado, debido a la escasez de piezas de repuestos para estos autos de fabricación rusa.

Recientemente un hombre falleció y otros tres lesionados fue el saldo total del grave accidente de tránsito entre un tren y un camión ocurrido en el municipio Boyeros, según informó la Unión de Ferrocarriles de Cuba.

El siniestro ocurrió a las 10:40 am (hora local) del kilómetro 13,300 de la línea Sur –zona conocida como Mazorra– en el municipio Boyeros, cuando un camión marca Hino (con matrícula B032081) se interpuso en el camino del tren No. 139, coche motor No. 2213, destinado a la transportación de pasajeros de la Habana a San Antonio de los Baños.

Asimismo los trenes han sido centro de numerosas noticias en los últimos meses en la isla.

Hace algunas semanas una pareja de motoristas logró escapar ilesa de un accidente con un tren en el municipio guantanamero de Caimanera.

La moto fue impactada por la locomotora mientras cruzaba la vía, informó un reporte en el citado grupo de Facebook.

En junio un hombre murió tras ser atropellado por un tren en el municipio cabecera de Las Tunas, según reportes en redes sociales. Al aparecer la víctima -cuya identidad no ha trascendido- era sordomudo.