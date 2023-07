Suman tres lesionados y un fallecido por accidente entre camión y tren en La Habana

Un fallecido y tres lesionados fue el saldo total del grave accidente de tránsito entre un tren y un camión ocurrido en la mañana de este viernes en el municipio Boyeros, según informó la Unión de Ferrocarriles de Cuba.

La nota oficial precisa que el siniestro ocurrió a las 10:40 am (hora local) del kilómetro 13,300 de la línea Sur -zona conocida como Mazorra- en el municipio Boyeros, cuando un camión marca Hino (con matrícula B032081) se interpuso en el camino del tren No. 139, coche motor No. 2213, destinado a la transportación de pasajeros de la Habana a San Antonio de los Baños.

Tanto el ciudadano fallecido como los otros tres que resultaron heridos eran trabajadores de una cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) que viajaban a bordo del camión. Los lesionados fueron trasladados de inmediato al hospital Nacional.

La información oficial refiere que de acuerdo con una inspección realizada por miembros de una comisión creada al efecto, se determinó que la causa del accidente fue que el conductor del camión, identificado como Isidro Caridad Reyes Domínguez, no detuvo la marcha antes de cruzar el paso a nivel.

Las investigaciones continúa con el fin de determinar "otras violaciones al margen del hecho".

Al cierre de esta nota no está clara la condición clínica de los tres heridos sobrevivientes.

Captura de Facebook/Ferrocarriles de Cuba

No es la primera vez en los últimos meses que fallece una persona en un accidente ferroviario en Cuba.

A principios de junio, un hombre murió tras ser atropellado por un tren en el municipio cabecera de Las Tunas, según reportes en redes sociales. En ese caso al aparecer la víctima era sordomudo.

Días más tarde, dos hombres fallecían al ser atropellados por un tren en el municipio de Urbano Noris, en Holguín, en un aparente caso de suicidio.

En septiembre del pasado año, dos personas murieron y una quedó herida al chocar el carro en el que viajaban contra un tren en La Habana. En ese caso el trágico accidente ocurrió de madrugada, en la avenida Boyeros y la línea del ferrocarril, antes de llegar a la calle 100.

Meses antes, en junio de 2022, la colisión de un tren de pasajeros con una camioneta en Bejucal, provincia de Mayabeque, dejó un saldo de tres personas lesionadas y una niña de tres años fallecida.

El reporte de accidentes de tránsito no da tregua en las carreteras cubanas.

A nivel nacional, las cifras de accidentes viales siguen siendo dramáticas en Cuba. Entre enero y mayo de 2023 ocurrieron 3,620 accidentes de tránsito en la isla, que cobraron la vida a 290 personas y dejaron 2,807 lesionados, según cifras oficiales.

Personas en edades entre los 21 y 35 años representaron el 22 % de los afectados en los accidentes, mientras que las edades de la mayoría de las víctimas fatales oscilaban entre los 46 y 55 años.

En Cuba seis de cada diez accidentes dejan víctimas, fundamentalmente por el choque de vehículos. En el caso de los atropellos a peatones, por cada cinco atropellos, muere una persona. El horario de mayor incidencia de accidentes es entre las 3 y las 6 de la tarde, y el 70 % de los incidentes viales ocurren en zonas urbanas.