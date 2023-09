Hija de El Dany conmueve las redes: "La verdad es que yo quiero a mi padre de vuelta"

Más de tres años han transcurrido ya desde la muerte del reguetonero cubano El Dany, sin embargo, para su hija Daniela la ausencia de su papá no es algo que el tiempo pueda borrar.

Una publicación reciente en el Instagram de la niña conmovió las redes sociales; junto a varias fotos de ambos se lee un extenso mensaje que resume lo mucho que extraña a su padre.

“¿Cuánto tiempo debe de pasar para que la mente de una niña procese la ausencia de su progenitor? Ya me han explicado que hay niños que tienen ángeles en el cielo, protectores invisibles que los acompañan, y quizás también alguna que otra mentira para que mi subconsciente pueda procesar que tú ahora vives en ese sendero lejano de donde no se te es permitido regresar”, se lee en el post.

“La verdad verdadera es que yo quiero a mi padre de vuelta, quiero crecer con esos ojos que sabían cómo hablar sin pronunciar palabras, yo quiero ver a mi papá a diario, no quiero ángeles ni guardianes… Hay días como hoy que solo me pregunto y quiero saber ¿dónde es que realmente tú estás?, salir corriendo a buscarte y decirte que si algún día no recuerdo lo mucho que te quiero ya mi mamá me lo recordará”, dice otra parte del escrito.

Más allá de las palabras las fotos hablan por sí solas de lo que le ha faltado a Daniela en estos tres años: los juegos con su papá, el despertar juntos, las fotos que quedarán para el recuerdo, las sonrisas y los abrazos.

Al cumplirse los tres años de la muerte del cantante otro texto en el Instagram de la niña aseguraba: “Nos faltó tiempo papá, para bailar, para cantar, para dormir acurrucados, nos faltó tiempo para conversar, para que me explicaras los secretos de la luna y me aconsejaras de la vida y el amor”.