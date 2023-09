Yordenis Ugás: "Muchos cubanos tienen agua con azúcar en las venas"

El boxeador cubano Yordenis Ugás declaró en instagram que muchos cubanos tienen agua con azúcar en las venas, en vez de sangre, por no defender la libertad del país.

"A veces yo me molesto porque muchos cubanos lo que tienen es agua con azúcar en las venas, no tienen sangre, no tienen orgullo", refirió el campeón cubano argumentando que, para él, exigir la libertad de los presos políticos no es un acto de valentía sino un deber.

Sus palabras suceden a la conferencia de prensa donde se anunció la pelea con Mario “El Azteca” Barrios por el título de peso welter y donde el cubano lució una playera con imágenes de los presos políticos en Cuba.

Sobre un fondo negro y con los rostros a color de los prisioneros, Ugás demostró una vez más su apoyo a la causa por la libertad de expresión en Cuba.

"Muchos llegan diciendo 'la libertad' pero la libertad no consiste en ofender al otro. Tú no puedes venir a hablar mal de los negros, de los homosexuales, de los judíos, no puedes hacerlo por mucha libertad que haya. Entonces nuestra comunidad cubana se deja muchas veces pisotear y chantajear", expresó de forma contundente y agradeció a todos los que, como él, suman sus voces para pedir la liberación de los presos de conciencia.

De 37 años, Ugás (27-5 con 12 KO's) no ha vuelto al cuadrilátero desde abril de 2022, cuando perdió una pelea de unificación ante Errol Spence Jr. que lo forzó a pasar un largo período alejado de la actividad física para recuperarse de las afectaciones recibidas en el ojo derecho.

El excampeón de peso welter Yordenis Ugás espera salir victorioso cuando se enfrente contra Mario Barrios en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

La pelea será parte de la cartelera de PPV de Showtime para el choque por el título de peso súper mediano entre Saúl "Canelo" Álvarez y Jermell Charlo.