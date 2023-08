Yordenis Ugás volverá al ring en Las Vegas

El púgil cubano Yordenis Ugás regresará a los cuadriláteros el próximo 30 de septiembre para enfrentar a Mario Barrios en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Así lo anunció BoxingScene.com, que dijo que Ugás y Barrios combatirán por el título interino welter del Consejo Mundial de Boxeo en la misma cartelera del esperado duelo entre ‘Canelo’ Álvarez y Jermell Charlo por la faja de los supermedianos.

De 37 años, el santiaguero (27-5, 12 KO’s) es tercero entre los aspirantes al título welter, clasificación que tiene a Barrios (27-2, 18 KO’s) en el quinto lugar.

Ugás no ha peleado otra vez desde que el 16 de mayo de 2022 cayera por nocao técnico en Texas ante Errol Spence Jr., tras lo cual debió pasar un largo período alejado de la actividad física para recuperarse de las afectaciones recibidas en el ojo derecho.

“Tendré que responder algunas preguntas [sobre mi ojo]”, escribió el veterano púgil en sus redes sociales. “No soy de hablar mucho ni de alardear, así que esa noche se responderán solas”.

Hace unos meses, al cumplirse un año de la cirugía ocular a la que debió ser sometido, el cubano celebró el suceso con un post en Facebook donde dijo: “Un año hoy de mi cirugía. Un año largo, sanando mi ojo por las heridas de una guerra”.

Seguidamente, agregó: “Nunca cuestiono cómo pasaron las cosas, porque Dios es el que sabe y yo estoy agradecido, pero siempre me pregunto cómo ese golpe en el round 7 me rompió el hueso orbital y no me tumbó, algo loco”.