Migrantes cubanos y de otras nacionalidades saturan oficinas de asilo en frontera sur de México

Decenas de migrantes cubanos, venezolanos y haitianos saturaron las oficinas de la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (Comar) desde la madrugada este martes en Tapachula, Chiapas, México.

En busca de un prerregistro para obtener asilo en México, la mayoría de los migrantes eran familias completas que arribaron a ese país el viernes pasado vía Guatemala, informó el canal de noticias local Imagen.

Algunos buscan llegar a EE. UU. como destino final y otros quedarse en México en busca de trabajo.

“Ando buscando libertad, algo de libertad, estaba atrancado allá y no tenía libertad ninguna y vine a buscar libertad”, dijo Guillermo Félix, un migrante cubano.

“No hay nada de comer, no hay nada de medicinas, no hay médicos, todos los hospitales cerrados, en las farmacias no hay pastillas ni para un dolor de cabeza. Una libra de arroz vale 300 pesos”, agregó sobre la difícil situación en la isla.

Félix asegura que se quedará en México y ha gastado hasta el momento 1,900 dólares en su aventura migratoria.

En el año fiscal estadounidense 2022 -del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022- más de 224 mil cubanos arribaron a Estados Unidos a través de la frontera mexicana, marcando un éxodo masivo sin precedentes.

Aunque en enero de este año los cambios en la política migratoria estadounidense frenaron el arribo de cubanos por la ruta centroamericana, todavía muchos buscan escapar de Cuba por esa vía.

Recientemente se conoció que las autoridades de inmigración rechazaron a más de 3,500 cubanos en la frontera con México desde el inicio del actual año fiscal 2023.

En los últimos siete meses, 3,522 cubanos no fueron admitidos en Estados Unidos, según indican los datos aportados por la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).

Desde el levantamiento en mayo de la orden de salud pública conocida como el Título 42, EE.UU. ha insistido en que bajo el Título 8, aquellos que crucen la frontera de manera ilegal serán sujetos a consecuencias criminales, incluyendo deportación, encausamiento o una prohibición de cinco años a entrar al país.