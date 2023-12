Cubanos denuncian extorsión de agentes migratorios en Tapachula

Un total de 13 migrantes cubanos denunciaron un intento de extorsión por parte de los oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula, al sur de México.

La cubana Zuselmi García López, denunció a medios locales que ella y otros 12 cubanos fueron detenidos por los miembros del INM en el puesto de control del ejido Viva México.

Los agentes les quitaron los pasaportes y les pidieron 1,500 pesos mexicanos para devolvérselos y dejarlos continuar su ruta.

“No pararon aquí porque quedamos atrás en la caravana y cogimos una combi para adelantar y esperarlos acá, y nos pararon aquí y nos quitaron los documentos”, explicó García López.

“Nos dijeron que no los iban a dar porque nos iban a poner un transporte hasta Tuxtla, para allí hacernos los papeles legales para seguir. Les dijimos que no, que queríamos seguir en la caravana, y no nos lo querían dar”, agregó.

Los cubanos solicitaron el apoyo del activista local Luis García Villagran, director general del Centro de Dignificación Humana A.C, para que los ayudara a recuperar los documentos.

Finalmente, los agentes fueron exhibidos públicamente y se vieron obligados a devolver los pasaportes ante la presencia de elementos de la Guardia Nacional y medios locales.

Los cubanos pudieron unirse a la caravana migrante y continuar su trayecto.