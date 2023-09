Cancelación de vuelos de Jetblue arruina vacaciones de un cubano de Miami en la isla

Un cubano que debía viajar a la isla en septiembre con JetBlue y que no podrá hacerlo por esa aerolínea tras el anuncio de la suspensión de vuelos, denunció que la compañía estadounidense no ofrezca una alternativa para casos como el suyo, viajeros que tenían pasajes comprados desde hace tiempo y otros alquileres comprometidos en Cuba.

“Estoy tratando de volar con otra aerolínea para poder llegar el mismo día a Cuba”, dijo en declaraciones a America Tevé Roberto Bulnes, quien asegura que tenía los pasajes comprados desde mediados de julio y que ahora se encuentra con esta complicación.

El pasaje de él y de su esposa salió en unos 400 dólares ida y vuelta porque tenía “puntos” acumulados, ventaja de precio de la que obviamente no podrá disfrutar en caso de una reservación con otra aerolínea.

Otro tema que le preocupa es que tenía comprometido el alquiler en Cuba de un carro.

“El carro son como 700 dólares aproximadamente, a 100 el día. Están bien difíciles de conseguir, no es llegar y alquilarlo. Es bien difícil. De hecho, casi no había, podemos conseguir uno por una cancelación y entonces me cancelan el vuelo y pierdo todo el control que tenía”, lamentó.

La compañía JetBlue indicó en un comunicado enviado al citado medio de prensa que la demanda de viajes a la isla se ha visto significativamente afectada por las restricciones de viajes a Cuba que se implementaron después de que lanzaran el servicio

Jetblue recuerda que en 2016 fue la primera aerolínea sin retomar la ruta desde Estados Unidos a Cuba luego de 50 años y precisó esperan reanudar su servicio a La Habana y continuar buscando oportunidades dentro de la isla en caso de que viajar sea más accesible en el futuro.

Precisaron que los afectados por las cancelaciones recibirán el reembolso por el coste de los boletos.

La aerolínea estadounidense JetBlue suspenderá los vuelos a Cuba a partir del 17 de septiembre, según confirmaron fuentes oficiales la pasada semana..

La compañía, que realizó el primer vuelo comercial directo a Cuba durante el deshielo de las relaciones entre el país caribeño y Estados Unidos en 2016, concluirá los vuelos a la isla debido a "cambios en el panorama normativo y restricciones a la capacidad de nuestros clientes para entrar en Cuba".

El pasado año, el gobierno de Estados Unidos aprobó nuevos vuelos de American Airlines y JetBlue a La Habana: la primera aerolínea se amplió a 13 salidas semanales más desde Miami, mientras que la segunda agregó un vuelo desde Fort Lauderdale.

JetBlue, con sede en Nueva York, había retomado la venta de pasajes a Cuba desde noviembre de 2020, incluso antes de conocerse oficialmente la reapertura del Aeropuerto Internacional José Martí en el contexto de la pandemia.

La compañía solo podía volar a La Habana, debido a la prohibición a las aerolíneas norteamericanas de hacer vuelos regulares al resto de la Isla, adoptada por el presidente Donald Trump en 2019.