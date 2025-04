Habla la madre de joven encontrado muerto en tren de aterrizaje de un avión en Florida

A casi tres meses de la tragedia, las autoridades del condado de Broward confirmaron el 3 de abril que los cuerpos hallados en el tren de aterrizaje de un avión de JetBlue el 6 de enero pertenecían a los adolescentes dominicanos Elvis Borquez Castillo, de 16 años; y Jake Anilus Lucy, de 17.

La tragedia, que desde su inicio estremeció por sus circunstancias, ha cobrado ahora un rostro y una voz desgarradora: la de una madre que aún no entiende por qué su hijo se subió a ese avión.

Ironely Castillo, madre de Elvis, compartió en declaraciones a Univision el desconsuelo que vive desde que supo que su hijo había sido una de las víctimas.

“Que traten de no pasar por lo que yo pasé", recomienda entre lágrimas la mujer, quien aconseja a los padres que hablen mucho con sus hijos.

"Quizá no se sintió bien para abiertamente hablar conmigo, no porque yo no lo apoyaba, sino que a veces, ese tipo de juventud, cuando están en esa situación son un poco…", añadió, aludiendo con voz entrecortada a las dificultades típicas que genera la adolescencia.

"Que se acerquen hacia sus hijos cada día más y que los escuchen… no que yo no escuchara al mío, yo lo escuchaba", añadió la mujer, quien reiteró que tal vez su hijo no se atrevió a decirle algo así.

La angustia de Ironely no es solo por la pérdida, sino por las preguntas sin respuesta: ¿Qué llevó a su hijo a esconderse en un avión? ¿Quién lo convenció? ¿Quién lo guió? ¿Estaba huyendo de algo?

La confirmación oficial, otro golpe

Desde enero, las familias sabían que algo terrible había ocurrido. Los indicios eran fuertes, pero no había confirmación oficial. Esa certeza llegó tres meses después, y lejos de dar consuelo, ha revivido el dolor.

“Ya que te digan cien por ciento las cosas como son, también genera un dolor adicional y revive esa angustia, y ese tiempo que también ha pasado, que nadie le va a devolver la vida a sus hijos”, expresó Angel Leonel Canó, abogado que representa a ambas familias.

El 6 de enero, trabajadores del aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, Florida, hicieron un hallazgo escalofriante.

Dos cuerpos fueron encontrados dentro del compartimiento del tren de aterrizaje de un avión procedente de Nueva York.

Se trataba de un vuelo de la aerolínea JetBlue que, según registros, había estado previamente en Jamaica, Utah, Nueva York y República Dominicana.

Las investigaciones apuntan a que los jóvenes se escondieron en el avión el 5 de enero, probablemente durante su escala en República Dominicana, aunque esto aún no ha sido confirmado.

¿Lo hicieron solos?

El abogado Canó no descarta que alguien haya orientado a los menores para llevar a cabo este intento de viaje ilegal.

“Alguien tuvo que haberle dicho, ‘entra por aquí, súbete por aquí, este es el avión, no te pongas en la parte de atrás, ponte en la parte de adelante’. Hay preguntas que también haremos con la investigación que salga del Departamento de Seguridad Nacional”, declaró.

El hecho de que dos menores de edad lograran acceder a una zona altamente restringida de un avión comercial sin ser detectados ha levantado serias dudas sobre las fallas de seguridad en los aeropuertos.