Raphy Pina reflexiona desde la cárcel: "El día que no trabajes para ti no regresa"

Raphy Pina compartió con sus seguidores un mensaje con el que animó a reparar en las oportunidades que da la vida para hacer, construir, equivocarse y retomar el camino.

"¿Te has detenido un minuto a pensar en ti? ¿A ver que la vida te regala solo una vez la oportunidad de vivir? ¿Que te deja hacer lo que quieras no importa las consecuencias? "¿Que te deja construir tu futuro y también te permite que lo destruyas con tus acciones?", comienza la publicación del productor boricua -condenado a 41 meses de cárcel por posesión ilegal de armas- en la que recalca la importancia de asumir el control de cada una de las acciones con el convencimiento de que, aún de los errores y los fallos se puede salir siempre que se trabaje en ello.

"¿Que si lo destruyes, puedes empezar siempre y cuando tengas las herramientas? ¿Te has preguntado, que herramientas tienes para seguir?", continuó la publicación con la que pretendió llamar la atención sobre el hecho de que "el dia que no trabajes para ti, ese día no regresa. El día que pierdes, el tiempo te pasa factura sin consideración".

"Mira a tu alrededor, asegúrate que tengas herramienta para el futuro porque vivir del día a día no te dejará avanzar en la vida. El camino es largo", siguió en la misma línea de otras reflexiones que ha compartido desde que está en prisión.

"Mientras estoy aquí, por mi propio error, destruí una "casa" sin conocer que estaba preparado para construir una ciudad", se mostró confiado en cómo encarará el futuro.

"Así luce un preso 'patiflaco' con una visión única. Repito, ustedes serán parte del regreso. Pronto nos vemos. Directamente desde Butner North Carolina, Mr AMÉN", cerró la publicación a la que sus seguidores reaccionaron aplaudiendo su actitud positiva y su mentalidad de salir fortalecido de este tiempo y siendo una mejor versión de sí mismo.

"Sin bajarle", comentó sobre al misma imagen del post al compartirla en las stories.

Instagram stories / Raphy Pina

En mayo pasado, cuando se cumplió el primer año de su entrada en prisión, el productor y pareja de Natti Natasha compartió un mensaje a través de las stories con el que hizo balance de cómo había vivido estos meses y cómo afrontaba con ilusión lo que le esperaba al salir.

"No todo es negativo, todo depende de cómo lo mires, enfrentes y te sepas adaptarte* a la situación" dijo en esa ocasión.

Unos días después pudo abrazar, por primera vez desde que fue encarcelado, a su familia y a la pequeña Vida Isabelle.

"Jamás pensé que cuando me viera le dijera a su mamá papáaaa.... increíble cuando el amor es puro y leal", contó emocionado tras el encuentro familiar.