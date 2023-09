Camila Arteche a la Virgen de la Caridad del Cobre: "Protege hoy y siempre a todos tus cubanos alrededor del mundo"

La actriz cubana Camila Arteche compartió con sus seguidores su pedido a la Virgen de la Caridad este 8 de septiembre.

Junto a varias fotos en las que lleva girasoles, la también influencer radicada en Miami pidió a Cachita, Patrona de Cuba, que protegiera "hoy y siempre a tod@s tus cuban@s alrededor del mundo".

Sus seguidores no demoraron en reaccionar con mensajes en la misma línea.

"Ashé mi amor, que Oshún siempre te cubra con su manto"; "Que así sea... bendiciones; "Qué lindas fotos. Camy que la Virgencita de la Caridad te proteja y que siempre esté a tu lado acompañándote en tus sueños y desafíos de la vida. Bendiciones"; "Ashé"; "Feliz dia para ti Camila, preciosos girasoles", se lee entre los mensajes, en los que también muchos dejaron corazones amarillos -el color de Cachita- y flores del mismo color.

El año pasado, por la misma fecha, Arteche compartió la foto en la que se le ve con vestido negro de girasoles posando ante la Ermita de la Caridad en Miami.

"Que tus girasoles nunca dejen de girar para cada cuban@ en el mundo, que tu miel nos haga disfrutar el camino, que tus aguas dulces nos protejan y que tu amor nos una", dijo en esa ocasión.

La otra foto, convertida en cuadro, la había compartido antes en julio de 2011, tras las históricas protestas en Cuba: "Siempre he creído que los girasoles me iluminan el camino. Por eso, cada semana pongo un ramo fresco en una esquina de la casa. Los de los últimos días los he dedicado a las familias cubanas que hoy sufren por las penas legales injustas aplicadas tras el #11J. Para ellas pido libertad, justicia y luz", comentó.

Este jueves, víspera del día de la Caridad del Cobre en Cuba -sincretizada con la diosa yoruba Oshún-, decenas de residentes en la capital salieron en procesión por las calles del Vedado.