Camila Arteche pide libertad, justicia y luz para familias cubanas que sufren sentencias injustas por el 11J

La actriz cubana Camila Arteche pidió "libertad, justicia y luz" para las familias de la isla que están sufriendo por detenciones arbitrarias y condenas injustas tras las protestas del 11 de julio.

"Siempre he creído que los girasoles me iluminan el camino. Por eso, cada semana pongo un ramo fresco en una esquina de la casa. Los de los últimos días los he dedicado a las familias cubanas que hoy sufren por las penas legales injustas aplicadas tras el #11J. Para ellas pido libertad, justicia y luz", escribió la actriz junto a una foto suya con girasoles.

La actriz envió un mensaje de unión e hizo un llamado al cese de la violencia y del odio entre cubanos luego de las históricas protestas que sacudieron la isla el 11 de julio.

"Me siento muy confundida, agobiada, con mucho dolor y cada cual tiene sus tiempos. Y cada cual está peleando desde sus trincheras de la manera en la que lo está haciendo y lo respeto", dijo la también influencer.

"Empaticemos, la única vía de sacar ahora algo adelante es buscar formas de alianza, no de violencia. Y formas de alianza entre cubanos, porque a nadie de afuera le importa lo que estamos pasando", pidió.

Arteche también pidió comprensión y tolerancia para quienes no han querido pronunciarse al respecto o para quienes lo han hecho de una manera distinta a la que se espera de ellos: "Por eso estamos luchando, por la libertad de expresión, por la libertad de decisión, incluso hay que respetar al que no está haciendo nada".

