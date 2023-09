Régimen amenaza a youtuber cubano por publicaciones religiosas: "Temo por mi vida, pero Dios está al control"

El régimen cubano citó al youtuber Iván Daniel Calás Navarro para interrogarlo por sus publicaciones religiosas y advertirle de que si decía algo contra el gobierno, lo meterían en la cárcel.

Iván Daniel, de 20 años, fue interrogado en la estación policial situada en Zapata y C, en La Habana, donde aprovechó para predicarle el Evangelio a los oficiales que lo amenazaban.

"¡Dios fue glorificado! Fui "advertido" de que no usara mi voz en contra de las autoridades porque podría "ir preso". Les prediqué el Evangelio", relató en su Facebook.

Captura de Facebook / Iván Daniel Calás Navarro

Iván Daniel cree que esa historia empezó hace años cuando decidió predicar el Evangelio con su canal de YouTube "Voz de Verdad", o cuando comenzó a trabajar directamente con jóvenes en la iglesia.

"Les pedí orar en voz alta antes de empezar, me lo permitieron y cuando terminé, me dejaron saber que eso era una 'evidencia de que hay libertad religiosa en Cuba'", subrayó.

El joven detalló que los agentes le advirtieron de las consecuencias que podría tener si dice algo contra las autoridades, al igual que hacen otros pastores dentro y fuera de Cuba a los que la Seguridad del Estado tiene en la mira.

"Les recordé que yo hablo de Cristo. Que si es por Cristo me pueden dar un tiro en la frente en ese mismo momento", les contestó él.

"También les recordé que me guío y hablo lo que dice La Biblia. Eso sí, si algo de lo que dice La Biblia me trae consecuencias estoy dispuesto a pagar por eso", agregó.

En el interrogatorio, los agentes le dijeron varias veces que él estaba citado en calidad de "ciudadano" y no como "religioso". A lo que él replicó que estaba ahí por y como cristiano, como youtuber y como líder de jóvenes.

"Les preocupa que ande con jóvenes, que he participado, he servido y he sido parte del liderazgo de eventos de cientos de jóvenes cubanos cristianos", dijo, y recordó que en las votaciones de la FEU en la Facultad donde estudia se negó a votar.

Al término de la reunión, Iván Daniel no firmó ningún papel, ni se llevó sus números de teléfono, ni hice ningún compromiso.

"Les pedí para terminar orar por ellos. Así lo hice, por ellos, por sus familias y por Cuba. Sí, temo por mi vida. Pero Dios está al control. Dios es más fuerte que el DSE. Dios es el Rey de Reyes. Seguiré proclamando la Voz de Verdad", afirmó.