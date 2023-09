Yordenis Ugás: Patria y Vida no es una moda, es un estilo de vida

El boxeador cubano Yordenis Ugás aseguró que "Patria y Vida" no es una moda, sino un estilo de vida, y criticó a sus compatriotas a los que no les interesa defender la libertad de su país.

En un texto compartido en su cuenta de Instagram, Ugás señaló que "Patria y Vida" ha sido un movimiento muy importante para su comunidad y para muchos cubanos dentro de la Isla.

"'Patria y Vida' para los cubanos de verdad no es ni fue una moda, es un estilo de vida y un mensaje súper significativo para nuestro país y comunidad. Pero el odio a la dictadura que te oprime no nació ni comenzó con 'Patria y Vida', tenías que odiarla desde antes", expresó.

"Si tú necesitaste una moda, una canción, un trending y que fuera un tema popular para hablar por tu país, para pedir libertad para los presos políticos, para odiar la dictadura, entiendo que hoy te salgas y que ya este tema no te interese, y comiences a demostrar otra vez tu apatía, tu desinterés y tu poca consideración y empatía para tu gente y para tu país", detalló.

El púgil envió un mensaje a los cubanos de dignidad, recomendándoles que no se sientan mal si alguien falla o decepciona en la lucha.

"Nuestra historia está llena de traidores, de tipos sin valores y sin carácter, pero los buenos y patriotas somos muchos más. Siempre tendremos muchos artistas, deportistas y personalidades que están en esto de verdad y que no son negociables, ni doble moral", dijo.

"Seguiremos pidiendo la libertad para los casi 1,000 presos políticos que tenemos en nuestro país. Dios, Patria, Vida, Libertad", concluyó.

Decenas de cubanos mostraron su apoyo a las palabras del boxeador, entre ellos el rapero Yotuel Romero, uno de los autores e intérpretes del tema "Patria y Vida".

"'Patria y Vida' es para todo el mundo, pero no todo el mundo es 'Patria y Vida'. Nos vemos en Las Vegas. Eres el orgullo de 11 millones de cubanos", subrayó Yotuel.

A sus 37 años, Yordenis es una de las figuras del exilio cubano más activas en la causa por el fin de la dictadura y por la libertad de los presos políticos de Cuba.

Esta semana, declaró que muchos de sus coterráneos tienen agua con azúcar en las venas, en vez de sangre, por no defender la libertad del país, y precisó que para él, exigir la libertad de los presos políticos no es un acto de valentía, sino un deber.

"A veces yo me molesto porque muchos cubanos lo que tienen es agua con azúcar en las venas, no tienen sangre, no tienen orgullo", comentó.