Aly Sánchez, Yoyi, Preña Palma y Proscopito vuelven a sus tiempos de secundaria

Aly Sánchez, la Ami, y Yoyi continúan haciendo de las suyas en las redes, ahora se les ocurrió vestirse con uniformes de secundaria junto a Preña Palma y Proscopito para recordar los viejos tiempos.

Subidos en el tronco de un árbol, bailando y cantando con una desafinación tremenda y en pésimo inglés, los cuatro recordaron los clásicos musicales de sus años mozos.

Desde “Tú” de Noelia y los Backstreet Boys con su exitazo “I Want It That Way”, pasando por “El baile del gorila” de Melody y “Mátame” de Cubanito 20.02, con ese “ula ca laca la” que puso patas arriba a toda Cuba, hasta “Felina” de Tito El Bambino, los comediantes volvieron a revivir esos momentos.

Como era de esperarse semejante video desató las risas entre los seguidores de los artistas en Instagram, y hubo muchos que recordaron cada una de las canciones y se remontaron a aquellos años en que las cantaban en el receso escolar y en las aulas.

Algunos temas muy populares quedaron fuera, pero los fans de los comediantes se encargaron de recordarlos.

En otro video Yoyi, la Ami, Preña Palma y Proscopito aparecen con sus respectivas maletas de madera rumbo a la escuela al campo.

Mientras esperaban la guagua empezó la polémica sobre quién tiene “familia afuera”, las amenazas con terminar en una escuela de conducta, las actas por indisciplina, el chícharo, el arroz y el gofio del comedor y el refresco Caricia, que a diferencia de la Coca-Cola, no pierde el gas.