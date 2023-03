Aly Sánchez dedica emotiva felicitación a Yoyi por su cumpleaños: "Linda cabecita arriba"

“¿Tú estás llorando Yoyi? Cabecita arriba”, seguramente esta frase ha hecho reír a muchos en redes sociales, pero para Aly Sánchez este fin de semana fue momento para dejar a un lado el humor y dedicar una linda felicitación a su inseparable compañero.

Yoyi, como lo conocen los seguidores de la actriz cubana en Instagram, estuvo de cumpleaños y Aly aprovechó la oportunidad para dedicarle unas emotivas palabras que resumen todo lo que significa en su vida.

“Mi alma noble mi pedacito de paz en medio de la tormenta, el tío que no se cansa de dar brincos, el personal shopper que no tiene horario para acompañarte al mal, el amigo que no tiene días malos, el cuñado que siempre te da la razón, el hombre que no era actor y simplemente se puso una peluca para hacerme reír, tú llegaste para dar color en estos tiempos donde la lealtad tiene pocos nombres”, escribió la también comediante y presentadora de televisión.

Aly confesó que le ha dado tantos abrazos que ya perdió la cuenta: “Eres de las cosas más bonitas y simples que se merecen. Mi Yoyi linda cabecita arriba que los días son hermosos porque tú los haces bonito. Feliz cumpleaños”.

La felicitación llegó acompañada de un video en el que Yoyi no solo aparece con los disfraces de su personaje, sino también junto a la propia Aly en diferentes momentos, jugando con sus niñas, compartiendo con su familia y amigos.

Interpretando a esas cubanas acabadas de llegar a Estados Unidos, Aly y Yoyi se han ganado definitivamente el cariño del público, y aunque sus ocurrencias tienen mucho de verdad, lo mejor es que siempre hacen reír.

Qué mejor manera de celebrar el cumpleaños de Yoyi que con algunos de sus últimos sketch:

