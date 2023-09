J Balvin aparece en show de Karol G y se rinde ante ella: "Tu nombre está en las estrellas"

La amistad entre Karol G y J Balvin se remonta a años atrás, cuando ninguno eran las estrellas mundiales que son a día de hoy. Ahora, los dos están consolidados como dos dos de los mejores artistas latinos del mundo de la música y es habitual verles celebrando los éxitos del otro. Algo que miles de personas pudieron presenciar durante el concierto de de la Bichota en Nueva Jersey.

Durante el último concierto de la gira Mañana Será Bonito de la intérprete de "El Makinon", apareció su amigo y colega J Balvin. Un momento mágico en el que cantaron juntos, pero también se dedicaron toda clase de elogios y palabras de admiración que demuestran el gran cariño que hay entre ellos.

Karol G introdujo a J Balvin con las siguientes palabras: "Yo lo he admirado mucho porque es de mi casa, de Colombia, lo seguía y yo veía esas cosas increíbles que hacía en el mundo y me daba la impresión de que algún día sí él lo había logrado yo podía lograrlo también". "A veces siento que más que las oportunidades necesitamos inspiración y eso es lo que él fue para mí, es un grande, honro su carrera, es increíble", agregó.

Tras la sorpresiva aparición de J Balvin sobre la tarima y cantar juntos algunos de los temas de él, no dudó en responder a las palabras que le había dedicado previamente Karol G. "Me quito el sombrero. Tu nombre ya está en las estrellas. Felicidades, estoy orgulloso de lo que eres, y si yo te inspiraba, ahora tú me inspiras más. Un aplauso para la reina, La Bichota".

El cantante colombiano compartió también un resumen de lo sucedido sobre la tarima del Metlife Stadium en un vídeo de Instagram, junto al que escribió: "En el proceso nos encontramos en fiestas de quinces, colegios, bares, discotecas, arenas y ahora en estadios donde demostraste a todas las bichotas que todas tienen un girl power dentro de su corazón para cambiar cualquier regla impuesta sobre ellas. Eres la inspiración para todos nosotros quienes celebramos y seguimos tus pasos. A veces perdemos el techo pero ganamos las Estrellas".