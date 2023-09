Solo en playas de Miami: Se meten al mar con la cachimba

Hay placeres a los que algunos no pueden renunciar. Un buen baño de mar le alegra la vida y le quita el stress a muchos, pero un baño de mar acompañado de unas caladas a una pipa de agua puede ser más relajante todavía.

Al menos eso debieron pensar los tres jóvenes que decidieron este fin de semana darse un chapuzón en una playa de Miami, llevando consigo una hookah, o pipa de agua utilizada para inhalar tabaco o mezclas de sustancias herbales.

Se desconoce en qué playa de Miami decidieron llevar adelante su plan. Un video compartido por el sitio de sucesos Only in Dade, dejó ver a dos jóvenes entrando al mar, mientras un tercero sostiene en alto la hookah para que el oleaje no la salpique.

Sujetando el tronco o pieza principal del narguilé (como también se le conoce), el joven acompañó a las dos mujeres al agua, mientras una de ellas agarraba la manguera con la boquilla en su extremo. Ambas llevaban, además, sendas latas de bebidas en la mano.

Se desconoce cómo terminó la inusual escena, pero el comienzo de la aventura de los fumadores acuáticos pareció divertida para ellos, a juzgar por las risas y las caras de felicidad que mostraban en el vaivén de la orilla.

Una hookah, o pipa de agua, utiliza carbón para calentar la shisha, una mezcla compuesta de sustancias herbales con sabor. El tabaco es un ingrediente popular y común en la shisha, aunque existen algunas clases sin tabaco.

En días recientes, un video captó a un grupo de personas que pasaban una tarde de relajación total en un yate en aguas de Miami cuando una serie de infortunados incidentes acabó en una cadena de graciosas caídas, que dejaron además ciertos detalles curiosos.

Todo comenzó cuando una joven accedió a una estera flotante y una vez allí demostró sus habilidades con el twerking.

Sin embargo, todo se torció poco después cuando hasta tres personas cayeron al agua en cuestión de segundos tras intentar seguir los pasos de la primera bañista.

Entre los más de dos mil comentarios que generó la publicación, varios internautas repararon en un par de datos curiosos: una de las víctimas tras caer elevó el brazo a toda costa para intentar salvar su "cigarrito".

"Mi voto es que todos son de Miami. Mi evidencia: 1. La primera chica que cayó de alguna manera se las arregló para girar a sí misma 360 grados y no ir boca abajo. 2. El segundo tipo de alguna manera se las arregló para conseguir una última calada de su porro antes de caer bajo el agua. 3. El último tipo estaba luchando por su vida, pero preferiría ahogarse antes que dejar el agarre de kung fu en su teléfono", dictaminó una internauta.