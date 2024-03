Conductora de Uber en Miami devuelve 4 mil dólares a cliente que se los dejó en su auto

Una conductora de Uber en Miami devolvió 4 mil dólares a un cliente que se los dejó en su auto, lo cual fue generosamente recompensado por el hombre.

Acorde a la versión del cliente, compartida a través del sitio de sucesos Only in Dade, el fajo de dinero se le quedó olvidado al regreso del estudio de grabación donde lo recogió la conductora.

Poco después, esta se percató de lo sucedido y regresó al domicilio del joven para devolverle su dinero, un gesto que sorprendió gratamente al despistado cliente.

La integridad de la conductora fue recompensada por el joven, que regaló a la mujer unos cuantos billetes del fajo (aproximadamente un 10% del total), mientras esta se mostraba agradecida por su generosidad.

“Estaba de camino al estudio donde perdí $4,000 y esta señora llamó. Ella tuvo la decencia de devolvérmelos, así que, sostenme esto muy rápido. Sabes que vivimos según la regla del 10%, así que tómate el fin de semana libre”, dijo el joven en una directa junto a la conductora, visiblemente emocionada.

La historia contrasta fuertemente con la de Danny Maurad-Avecillas, un hombre de 49 años que se hacía pasar por conductor de Uber y que fue arrestado en febrero, acusado de haber drogado, secuestrado y abusado sexualmente de ocho mujeres.

"Él hizo esto varias veces, no solo estas siete u ocho veces que tenemos, sino que hay más víctimas allá afuera y que tal vez no se recuerdan lo que sucedió y no han venido a la Policía", dijo un portavoz de la Policía de Miami.

Desgraciadamente, la historia de la conductora de Uber también contrasta con un cubano residente en Hialeah que trabajaba para la misma empresa y que fue acusado de secuestro, agresión física y exposición indecente a una pasajera.

El sujeto, de 44 años e identificado como Wilder Ariel Sosa-Olivero, fue arrestado el 28 de febrero de 2023 por un incidente con una joven de 27 años que estaba en la casa de una amiga pidió un Uber para regresar a su casa.

Sin embargo, durante el viaje Sosa-Olivero cambió la ruta y condujo hacia su propio domicilio, además de -durante el trayecto- hacerle insinuaciones sexuales a la pasajera y de tocarla indebidamente, según reseñó el informe de arresto citado por la prensa local.