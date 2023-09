¡Pura dulzura! Hija de Natti Natasha y Raphy Pina derrite a sus fans repitiendo una frase de su papá

La hija de Natti Natasha y Raphy Pina está creciendo a una velocidad increíble. Vida Isabelle, que cumplió dos años el pasado mes de mayo, está cada día más grande y más guapa y gracias a la cuenta que gestiona su mamá en Instagram podemos ser testigos de la dulzura y ternura que transmite, por no hablar de su gran desparpajo a la hora de cantar, bailar y ahora también, repetir una de las frases que más le dice su papá.

El productor está en la cárcel, pero tanto Natti Natasha como su hija le tienen muy presente en su día a día y el último vídeo que colgaron en el Instagram de la pequeña es buena prueba de ello.

En el adorable clip, podemos ver a la reguetonera con su hija en brazos, ambas con un sombrero a juego, y mientras van caminando la niña no para de repetir "dime, dime, dime", algo que siempre le dice el puertorriqueño.

La dominicana no puedo evitar derretirse con su hija, al igual que los 2 millones de seguidores que tiene la niña en su perfil.

"Dime Dime Dime, ¿Quién me dice así? Ustedes no saben. Con mi Mamita NINDA paseando", es la descripción de este post, que tiene a todos a los seguidores totalmente enamorados de ella. Además, muchos de los cibernautas no han dejado pasar la ocasión para señalar el parecido de Vida Isabelle con Raphy Pina, quien tiene otros tres hijos mayores de su relación anterior.

"Dios míoooo, pero es la real copia de su papi. Él volvió a nacer versión hembra", "Un clon de su papi, Dios la Bendice. Qué hermosas las 2", "Así mismo mantener la imagen de su papá bien presente", "Hasta la risita del padre Jajajajajajajajajaja", "Linda con las palabras de su papiiiii", "Dios sabe lo que hace. Te regaló la bendición de @queenvidaisabelle quién es la doble del papi @raphypina para que lo tengas cerca en ella" o "Que preciosas, idéntica a su papi", son algunos de los comentarios que le dejaron junto al vídeo.