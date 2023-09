Un apagón casi le cuesta la vida al nacer en Cuba y hoy triunfa como soprano en EE.UU.

Elizabeth Sánchez es de esas jóvenes que tiene detrás toda una historia de superación. En Cuba un apagón casi le cuesta la vida en el momento de su nacimiento, pero hoy triunfa en Estados Unidos como una exitosa cantante de ópera.

Mientras le hacían cesárea a su mamá se fue la corriente en el hospital, explicó su padre Ricardo en una entrevista para Telemundo: “A consecuencia de la falta de electricidad, todo fue en la oscuridad, hizo tres paros cardíacos respiratorios. Murió por 20 segundos, después 25, 22 segundos. Después vivió en estado de coma 28 días”.

“A los 18 días de nacida me dicen: `Firma los papeles, tiene muerte cerebral, no hay nada que podamos hacer´. Vivimos con mucho dolor, como pensando que no había solución, pero nos aferramos a la fe y a que las cosas podían ser diferentes”, relató el señor.

Cuando la llevaron a casa la pequeña no movía el lado izquierdo del cuerpo y no era capaz de sostener la cabeza por sí sola, sin embargo, empezaron a “estimular los cinco sentidos de manera intensa y profunda y ella comenzó a responder”.

Sus padres decidieron emigrar a República Dominicana cuando Elizabeth tenía tres años y medio. Allí comenzó a estudiar el preescolar, pero tenía problemas con el aprendizaje e incluso fue víctima de bullying por parte de otros niños.

“Me decían que era “fea, gorda y que no caminaba normal, que no me comportaba normal. Y que por qué no aprendía al mismo nivel de mis demás compañeros de clase. Tuve más acoso femenino que masculino. Después se hizo aún más fuerte, entraban a los baños y me apagaban las luces”, recordó en esa entrevista con Telemundo.

La vida de Elizabeth cambió cuando sus padres se percataron de que tenía un talento natural, una voz increíble que fue desarrollando hasta que en 2016 se graduó de la universidad especializándose en música vocal.

Esta joven, natural de Placetas y ahora con 30 años, triunfa en Estados Unidos como soprano lírica. Después de haber trabajado con la Ópera de Miami, cuenta al programa "Mujeres que avanzan", lanzó su primer álbum Nace una esperanza y actualmente está terminando un libro con la historia de su vida.

En su camino como artista también ha decido llevar alegría a otros con su música.